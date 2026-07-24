Paredes responde a teorías conspirativas sobre final del Mundial y deja dudas sobre su futuro con Argentina

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Leandro Paredes volvió a La Bombonera apenas unos días después de disputar la final del Mundial 2026. Aunque brilló con Boca Juniors, sus palabras sobre las teorías conspirativas, la derrota ante España y su futuro con Argentina terminaron robándose toda la atención.

¿Paredes continuará en la Selección Argentina?

Mientras muchos esperaban que se tomara unas largas vacaciones para procesar el golpe mundialista, Leandro Paredes sorprendió al reaparecer rápidamente con la camiseta de Boca Juniors.

El mediocampista arrancó ante O'Higgins en la Copa Sudamericana y se llevó tremenda ovación de toda la hinchada en La Bombonera.

El reconocimiento no fue gratuito. Los seguidores xeneizes valoraron el esfuerzo que realizó con la Selección Argentina y celebraron que decidiera ponerse nuevamente a disposición de su club sin prolongar demasiado el descanso.

Paredes completó los 90 minutos y tuvo una participación decisiva en el triunfo de Boca. El volante entregó la asistencia para Miguel Merentiel, quien convirtió el único gol del encuentro y aseguró la victoria del equipo argentino.

Sin embargo, ni su actuación ni el resultado lograron llevarse todo el protagonismo. Después del partido, Paredes habló sobre la dolorosa final perdida ante España y soltó una frase que dejó preocupados a los seguidores de la Albiceleste.

"No sé si estoy para seguir. Es un proceso que hay que digerirlo y pensarlo", expresó el mediocampista al ser consultado por su continuidad en la Selección Argentina.

Leandro Paredes responde a teorías conspirativas

Tras la derrota en la final del Mundial 2026, en las redes sociales comenzaron a circular videos, comentarios y distintas teorías conspirativas sobre lo ocurrido durante el partido.

Como suele pasar después de una caída tan dolorosa, cada jugada fue analizada hasta el cansancio y no faltaron quienes buscaron explicaciones fuera de lo estrictamente deportivo.

Paredes, sin embargo, decidió no echarle más leña al fuego. El futbolista reconoció que escuchó diversas versiones, pero sostuvo que España fue superior en la final y que Argentina debe aceptar el resultado sin apoyarse en excusas externas.

"Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo al Mundial, durante el Mundial... Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer", subrayó.

Paredes también confirmó que disputó parte del Mundial con una pequeña fisura en las costillas. "Dolió mucho al principio. Después, con antiinflamatorios, la fui llevando", comentó.

Así, Leandro Paredes descartó alimentar las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 al reconocer la superioridad de España, pero no confirmó que seguirá jugando por Argentina.