Trujillo: Decenas de pelícanos aparecen sin vida en playa de Salaverry

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los cambios climáticos ocasionados por el fenómeno El Niño, diversas especies se están viendo afectadas. Frente a esta problemática decenas de pelícanos fueron encontrados sin vida en la playa de Salaverry en Trujillo.

Aves marinas fueron encontradas sin vida en la playa

Según imágenes reportadas por los vecinos de la zona, alrededor de una docena de aves marinas entre pelicanos, piqueros y guanayes, fueron halladas muertas en el litoral de Salaverry. Este hecho ha hecho que se genere gran impacto por estar asociados con las consecuencias del fenómeno El Niño Costero.

La muerte de estas especies se habría generado por la falta de alimento de las mismas ya que su principal recurso eran las anchovetas, pero al haber cambios en las temperaturas del agua, los peces cambiaron de ubicación las zonas más profundas y los pelícanos no sobrevivieron.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En La Libertad, expertos temen que continúe aumentando la mortandad de los pelícanos y otras aves debido a las condiciones que vienen afectando su supervivencia en la zona.



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Cuerpos sin vida de animales representan un riesgo para la salud

Luego que se reportaran las muertes de las aves marinas, los pobladores de la zona reportaron que no se han removido los cadáveres a un lugar seguro. Un motivo por el cual este recinto puedo convertirse en un foco infeccioso ya que los canes pueden alimentarse y contraer enfermedades que transportan a las zonas urbanas en las que tienen contacto con los ciudadanos.

Además, los vecinos exhortaron la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para realizar el recojo y la disposición adecuada de las aves muertas, así como la desinfección de la playa para que pueda recibir visitantes sin inconvenientes sanitarios.

Mientras tanto, especialistas continúan monitoreando la zona y advierten que, de mantenerse las actuales condiciones del mar, la mortandad de aves marinas podría incrementarse en las próximas semanas.

Pobladores estuvieron alimentando a los pelícanos

Días anteriores, en Chimbote, se estuvo presenciando una situación similar, en la que decenas de pelícanos tenían hambre por la escasez de pescado y los pobladores de la zona estuvieron brindándoles apoyo para sobrevivir esta situación complicada.

A través de los medios de comunicación, este gesto ha sido destacado ya que se busca aliviar la difícil situación que atraviesa esta especie mientras persiste la escasez de recursos marinos.

🐦❤️ Vecinos de Chimbote vienen alimentando a decenas de pelícanos debido a la escasez de pescado que afecta a estas aves en la zona.



🐟 La falta de alimento ha llevado a los pelícanos a acercarse a los muelles y calles, donde los ciudadanos les brindan apoyo para ayudarles a... pic.twitter.com/cfM4Wm1BUL — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) July 13, 2026

Finalmente, con este reciente reporte en la playa de Salaverry en Trujillo, se puede ver como la situación se agrava en diferentes partes del territorio nacional en la que los pelícanos y demás aves marinas no tienen como sobrevivir a los cambios climáticos que los perjudican en su alimentación.