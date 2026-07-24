Perú tendría 30.5% de inseguridad alimentaria: Peores registros serían la selva y sur del país

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En un diálogo con Exitosa, Jessica Huamán, exdecana del Colegio de Nutricionistas de Lima, advirtió que, de acuerdo a estadísticas del INEI, existe una cifra considerable de habitantes que se encuentran en un contexto de inseguirdad alimentaria.

Asimismo, alertó que el Perú continúa siendo el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica. Según explicó, uno de cada tres peruanos enfrenta dificultades para acceder de forma regular a alimentos suficientes y nutritivos.

Números hablan

La nutricionista, con el resguardo de INEI, se refirió a la situación alimentaria en el país, y sostuvo que los indicadores nacionales muestran un panorama distinto al de otras estimaciones.

"En base a los datos de INEI se demuestra que el país tendría un 30.5 % de inseguridad alimentaria. La cifra baja de forma relativa según los datos generados en el propio país", afirmó.

Regiones más afectada

También indicó cuáles son los departamentos del Perú que registran los mayores niveles de esta deficiencia alimentaria, la cual afecta principalmente a la población infantil.

"Las regiones de Loreto y Puno son las que mayor procentaje presentan en anema y desnutrición. En el caso de Puno se sabe que tiene el 75% de su población menor de 3 años de edad con anemia", precisó.

Loreto y Puno son las regiones con mayores índices de inseguridad alimentiación

Brecha urbano-rural

Asimismo, la exdecana detalló cómo se distribuye la inseguridad alimentaria entre las zonas urbanas y rurales, y precisó el porcentaje de personas que enfrenta los casos más severos.

"Cuando hablamos de la zona urbana y rural, a nivel urbano tenemos 3.5% de toda la población en situación de inseguridad alimentaria severa, por gente que comienza a dejar por uno o dos dias. Y en el área rural al 3%, es un porcentaje importante que estima que no está consumiendo alimentos de forma regular en el día", indicó.

En entrevista con Exitosa, Jessica Huamán, exdecana del Colegio de Nutricionistas de Lima, alertó que, según datos del INEI, un número significativo de peruanos atraviesa una situación de inseguridad alimentaria. Detallando que las regiones de Loreto y Puno son los sectores con mayor pronunciamiento de esta deficiencia. Además, alcanzó estadísticas sobre la zona urbana y rural.