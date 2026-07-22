Fuertes lloviznas seguirán registrándose en Lima por toda esta semana: Esto dice el Senamhi

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que, hasta el viernes 24 de julio se registrarán lloviznas dispersas desde la zona costera de La Libertad hasta Arequipa, principalmente en Lima.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente mencionó que este impacto está asociado a la intensificación de los vientos del sur, lo que favorecerá el incremento de la humedad, mayor cobertura nubosa y la presencia de niebla o neblina, especialmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

Detalles del evento climatológico

Desde el Senamhi indican que, para Lima Metropolitana se esperan que los acumulados más altos se presenten en la zona sur, registrando valores alrededor de los 2.0 mm; mientras que, en el resto de la ciudad los acumulados alcanzarían los 0.5 mm.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 287, este acontecimiento que se registrará en la costa podría generar el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, donde se espera una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Asimismo, prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 35 km/h en la costa centro, por encima de los 22 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica.

#NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Entre el 22 y el 24 de julio, se registrarán lloviznas dispersas desde la costa de La Libertad hasta Arequipa, principalmente en Lima Metropolitana, donde los mayores acumulados se prevén en la zona sur de la ciudad.https://t.co/aZxYAuHNJ1 pic.twitter.com/stcHYHYM0x — Senamhi (@Senamhiperu) July 22, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.