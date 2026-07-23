Belinda enfrenta amenazas de muerte por polémica con Kenia Os y Danna: "Los fandoms deben de tener límites"

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Belinda enfrenta amenazas de muerte tras una fuerte polémica con Kenia Os y Danna que generó una ola de comentarios en redes sociales. La artista mexicana decidió aclarar lo ocurrido y contar cómo los ataques comenzaron a afectar su tranquilidad.

Belinda responde a los rumores

La polémica comenzó luego de una entrevista en la que Belinda habló sobre una próxima colaboración con Danna. Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una supuesta indirecta hacia Kenia Os, con quien anteriormente trabajó en la canción "Jackpot", lo que provocó una intensa discusión entre los seguidores de las artistas.

Al pasar las horas, la cosa en redes se calentó y empezaron a hablar de una supuesta pelea entre las cantantes. Ante la situación, Danna decidió pronunciarse y pidió a sus fans frenar los rumores por completo.

Posteriormente, Belinda aclaró que la supuesta enemistad con Kenia Os no era real y calificó los rumores como una situación "ficticia". La cantante explicó que mantiene una buena relación con su colega y recordó que ambas ya habían compartido un proyecto musical anteriormente.

Belinda denuncia amenazas de muerte

A través de un audio publicado en su canal de difusión de Instagram, Belinda contó que decidió eliminar un comentario que había realizado previamente debido a la gran cantidad de ataques que empezó a recibir.

La cantante explicó que los mensajes llegaron a un punto preocupante y reveló que incluso recibió amenazas de muerte. "Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites", expresó.

Belinda también hizo un llamado a sus seguidores para evitar responder con agresiones y pidió que las diferencias entre comunidades de fans no se conviertan en enfrentamientos. La artista señaló que actualmente existe demasiado odio en redes sociales y resaltó la importancia de mantener el respeto.

"Quiero pedirles que, por favor, recibamos los comentarios positivos. Cuando recibamos comentarios negativos, nosotros no respondamos con odio ni con hate, porque estamos en un mundo en el que ya demasiado odio hay en general", manifestó.

Además, la cantante explicó que borrar su publicación no significó un cambio de postura ni un rechazo hacia alguna de sus compañeras. Según indicó, tomó esa decisión por salud mental y porque desea mantener una relación positiva con otras artistas.

Danna y Belinda, sin rivalidad

La cantante también aprovechó el mensaje para explicar que sus comentarios sobre Danna fueron entendidos de una manera distinta a la intención original. Belinda señaló que hablaba de la historia que ambas comparten desde pequeñas, cuando comenzaron sus carreras en la actuación infantil.

"Cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración era específicamente entre Danna y yo, porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida en cuanto a los inicios", explicó.

Belinda aseguró que nunca buscó minimizar la trayectoria de ninguna artista y reiteró su respeto hacia sus compañeras de la industria musical. Mientras tanto, el proyecto musical que reunió a Belinda, Danna y Kenia Os en 2025 continúa sin fecha de estreno por temas administrativos relacionados con la disquera.

Es así que, Belinda enfrenta amenazas de muerte tras la polémica con Kenia Os y Danna, una situación que llevó a la cantante a pronunciarse públicamente y pedir respeto entre los fandoms.