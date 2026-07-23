MrBeast se casó con Thea Booysen: Así fue la íntima boda en una isla privada del Caribe

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

MrBeast se casó con Thea Booysen y dejó por un momento los retos millonarios y las grandes producciones para mostrar su lado más personal. El creador de contenido compartió imágenes de su íntima boda en una isla privada del Caribe, donde celebró junto a sus seres más cercanos este nuevo capítulo de su vida.

MrBeast se casó con Thea Booysen

Jimmy Donaldson, el famoso MrBeast, dejó helados a sus millones de fans al revelar una bomba que nada tiene que ver con sus retos ni regalazos: encontró al gran amor de su vida.

El influencer abrió las puertas de su lado más privado para compartir las primeras imágenes de su boda con la escritora sudafricana Thea Booysen.

Por sus redes, el creador de contenido subió fotos del momento y puso: "Encontré a MrsBeast y fue el mejor día de mi vida", dejando claro que esta celebración tuvo un significado especial para él.

La pareja decidió mantener una ceremonia alejada del ruido mediático y reunió únicamente a familiares y amigos cercanos.

Según información de medios internacionales, alrededor de 70 invitados habrían acompañado a los novios en esta fecha especial realizado en Necker Island, una exclusiva isla privada caribeña del millonario empresario Richard Branson.

Boda fue en isla privada del Caribe

La celebración combinó elegancia, romance y un ambiente tropical. Thea Booysen deslumbró con un vestido de encaje con transparencias y corte sirena, acompañado de un largo velo y un semirrecogido que resaltó su estilo sofisticado. Además, mostró emocionada su sortija de compromiso y su alianza matrimonial.

Por su parte, MrBeast apostó por un elegante esmoquin blanco firmado por Ralph Lauren, acompañado de una corbata de moño negra, un pañuelo a juego y pantalón oscuro, logrando un contraste clásico para la ocasión.

Debido al clima cálido de la isla, la novia realizó cambios de vestuario durante la celebración y lució tres vestidos de alta costura diseñados para adaptarse al ambiente caribeño.

La fiesta también tuvo momentos especiales, como el primer baile de los recién casados al ritmo de "Die With a Smile", canción interpretada por Lady Gaga y Bruno Mars.

Los invitados disfrutaron de un menú gourmet con sushi, carne Wagyu y pastel de zanahoria. Aparte, la pareja armó dinámicas privadas en la isla para vivir algo más cercano con sus familiares.

Así fue como MrBeast se casó con Thea Booysen en una íntima boda en una isla privada del Caribe, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. La celebración marcó un nuevo capítulo para la pareja.