Presidente de Israel felicitó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú: "Debemos trabajar juntos"

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió la llamada del mandatario de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección en la segunda vuelta, y reafirmó su disposición de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

Keiko Fujimori recibe felicitación del presidente de Israel

Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a Keiko Fujimori, acreditándola como Presidenta Constitucional de la República del Perú para el periodo 2026-2031. Tras esa ceremonia realizada el 15 de junio en el Gran Teatro Nacional en San Borja, las felicitaciones por su designación como mandataria del país no dejan de llegar.

Pues bien, se dio a conocer que el presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo una videollamada a la hija de Alberto Fujimori para felicitarla y expresar su disposición para fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países durante los próximos años.

El mandatario israelí saludó a la presidenta electa y destacó la importancia de mantener una relación cercana entre Perú e Israel en temas de interés común. Durante la conversación, también pidió disculpas a Keiko Fujimori por no poder estar presente el 28 de julio durante la ceremonia de la toma de mando.

"Es un honor hablar con usted señora presidenta electa, estamos muy honrados. Lamento no poder asistir a su toma de posesión, pero mi corazón estará con usted y las bendiciones de la Sagrada Ciudad de Jerusalén la acompañarán", precisó en un inicio Isaac Herzog.

Cooperación entre Perú e Israel

Tras escuchar al mandatario de Israel, Keiko Fujimori se mostró agradecida con los buenos deseos que no solo le expresaba en la videollamada, sino que también le hizo llegar a través de una carta escrita.

Seguidamente, la presidenta electa del Perú reconoció los avances en tecnología que hace llegar Israel a nuestro territorio y a su vez, le recordó que nuestro país también es exportador de frutas y verduras, mediante programas de cooperación técnica y capacitación que espera se sigan manteniendo durante su Gobierno e incluso, "tal vez firmar un acuerdo".

"Absolutamente creo que deberíamos trasladar nuestros acuerdos comerciales, de cooperación y tecnológicos. Claro que sí. El mundo está cambiando, debemos trabajar juntos en el ciberespacio y en muchos casos de la IA y lo que importa en el mundo moderno. Nosotros apreciamos al Perú porque somos grandes amigos", señaló el presidente de Israel.

El mensaje del presidente Isaac Herzog se produce en un contexto en el que distintos gobiernos han comenzado a expresar su interés en trabajar con la futura administración peruana con el gobierno de Keiko Fujimori.

De esa manera, el presidente de Israel, Isaac Herzog, felicitó a Keiko Fujimori tras su elección como presidenta del Perú y expresó su disposición para fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países durante los años de su Gobierno.