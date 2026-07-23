"Hermanos Silva" celebra sus 20 años de trayectoria musical a lo grande con el estreno de "Muy Lejos de Ti"

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La orquesta "Hermanos Silva" celebra 20 años de trayectoria artística con el lanzamiento de "Muy Lejos de Ti", un tema que marca una nueva etapa en su carrera y representa un regalo especial para sus seguidores, quienes los han acompañado a lo largo de estas dos décadas de éxitos en los escenarios.

Hermanos Silva: 20 años de trayectoria y un nuevo éxito

La cumbia peruana está de fiesta. Los integrantes de la famosa orquesta "Hermanos Silva", reconocida cariñosamente a nivel nacional e internacional como el 'Orgullo Trujillano', llegaron a los estudios de Exitosa este jueves 23 de julio para brindar detalles sobre los conciertos que tiene programado para este mes de julio, en el que celebran su aniversario número 20.

"'Hermanos Silva' va a cumplir 20 años justamente este mes de julio. Este 26 de julio estamos celebrando 20 años brindándole música la cumbia norteña, trujillana, a todo el Perú del mundo", Dennys Chichico, uno de los vocalistas principales de la agrupación.

La orquesta sigue deleitando a sus seguidores con un estilo propio caracterizado por la potencia vocal de sus integrantes, la elegancia y energía contagiosa que demuestran en cada presentación y que los convirtió rápidamente en referentes indiscutibles de la cumbia del norte peruano.

Durante la entrevista con 'Exitosa Te Escucha', no dudaron en sorprender a todos con cantar sus mejores y más exitosos temas musicales, entre ellos "Regresa a mi lado", "Celos", el mix "Corazón Solitario" y más. Además, manifestaron su agradecimiento al público por el respaldo recibido durante estos 20 años de carrera.

Celebra aniversario con el estreno "Muy Lejos de Ti"

El aniversario de "Hermanos Silva" es celebrado a lo grande por cada integrante de la orquesta, ya que lanzaron un nuevo tema musical titulado "Muy Lejos de Ti", una canción cargada de sentimiento que aborda el desamor, la distancia y la nostalgia por un amor que ya no está.

Con una interpretación emotiva y una propuesta musical renovada, el grupo busca conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a nuevas generaciones de oyentes.

"Somos el orgullo trujillano. "Muy Lejos de Ti", es el tema estreno para todo el Perú, toda Sudamérica, todo el mundo. Un tema que la está rompiendo en YouTube con más de 150 mil reproducciones orgánicamente. Gracias a nuestro público seguidor", señalaron.

Como parte de las celebraciones por su aniversario, Hermanos Silva confirmó que el sábado 25 de julio iniciará una gira, con la que espera cerrar "con broche de oro" un mes lleno de festejos y música.

Con el estreno de "Muy Lejos de Ti", la orquesta "Hermanos Silva", el Orgullo Trujillano, no solo festeja sus 20 años de trayectoria artística con su público, sino que demuestra que su música sigue más viva que nunca y así lo demostraron en los estudios de Exitosa.