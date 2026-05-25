Alarmante cifra en Perú: SAMU atendió más de 5 mil accidentes de tránsito en lo que va del 2026

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales emergencias atendidas por el sistema de salud en el país. Ante esta situación, el Ministerio de Salud del Perú informó que el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha realizado más de 5 mil atenciones por accidentes de tránsito en lo que va del año.

Cifras que alarman a las autoridades

Según detalló el sector Salud, durante el 2026 el SAMU reportó 5659 accidentes de tránsito y atendió un total de 46 739 llamadas de emergencia y ejecutó 1583 traslados de personas accidentadas hacia diferentes establecimientos de salud de la capital. Este despliegue hasta el momento, comprueba la eficacia de la atención hacía los usuarios.

¿Cuáles son los distritos con más reportes?

De acuerdo con el reporte del SAMU, los distritos que registran mayores índices de accidentes de tránsito son: Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Villa El Salvador.

Las lesiones más frecuentes que atienden los equipos médicos incluyen traumatismos superficiales múltiples, lesiones ocasionadas por colisiones vehiculares y traumatismos intracraneales, considerados entre los cuadros más delicados derivados de accidentes en las vías.

El director ejecutivo del SAMU, Ítalo Vásquez, destacó que la rapidez de respuesta y la preparación del personal son fundamentales para salvar vidas.

"La rápida llegada de nuestras unidades y el profesionalismo de nuestro personal permiten brindar una atención oportuna y salvar vidas. Este es el compromiso diario del Ministerio de Salud, a través de SAMU", señaló.

🚨 Miles de emergencias atendidas en distintos puntos de Lima han puesto a prueba la capacidad de respuesta inmediata y oportuna del sector.https://t.co/QBy8idfHmG — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 25, 2026

Minsa pide respetar las normas de tránsito

Frente al incremento de emergencias por accidentes vehiculares, el Minsa hizo un llamado a la población a conducir con prudencia y respetar las señales de tránsito para evitar tragedias en las carreteras y avenidas del país.

Asimismo, el sector destacó que la optimización de los tiempos de llegada y el fortalecimiento de la capacidad operativa continúan siendo prioridades para garantizar atención médica inmediata, descentralizada y de calidad a ciudadanos que enfrentan situaciones críticas.

El SAMU es considerado uno de los pilares más importantes en la atención de emergencias en el Perú, ya que sus unidades médicas móviles permiten brindar asistencia prehospitalaria rápida mientras se concreta el traslado de los pacientes hacia hospitales y centros de salud.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud busca reforzar la atención oportuna en emergencias y reducir las consecuencias de los accidentes de tránsito, una problemática que continúa afectando a miles de familias peruanas cada año.