Tragedia en vía ferroviaria: Tren de pasajeros embiste bus escolar dejando al menos cuatro fallecidos

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos cuatro fallecidos y varios heridos ha dejado como saldo un grave accidente de tránsito en el que un tren de pasajeros embistió a un bus escolar. Las autoridades abrieron una investigación para poder determinar cuáles fueron las causas de esta colisión.

Fuerte colisión entre tren y bus escolar provoca la muerte de cuatro personas

En la localidad de Buggenhout, en el norte de Bélgica, se ha producido un fatídico siniestro cuando un vehículo que estaba transportando a estudiantes ingresó a las vías ferroviarias cuando el paso estaba cerrado.

Allí de forma imprevista un tres impactó violentamente contra la unidad móvil escolar, en el que de acuerdo a un portavoz federal belga, An Berger, en diálogo con el medio VRT, reveló que a bordo iban siete menores de edad, el chofer y un acompañante.

Por su parte, el ministro federal de Movilidad, Jean - Luc Crucke, precisó en diálogo con la cadena RTL, que entre las víctimas mortales se encontraban al menos 2 de los siete estudiantes, así como el conductor y el adulto que acompañaba a los niños al momento del accidente.

De acuerdo a las autoridades, el bus circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso girar a la izquierda, cruzando las vías y finalmente causando la tragedia. "La barrera estaba bajada en ese momento y el vehículo fue embestido por un tren", acotó el portavoz de la Policía Federal de Bélgica.

Primeras imágenes de la colisión de un tren con un minibús escolar en un paso a nivel en Buggenhout, Bélgica, dejando al menos 4 fallecidos, entre ellos dos adolescentes. Las autoridades investigan las causas del accidente, ocurrido cuando las barreras de la vía estaban bajadas pic.twitter.com/hIdShN42xd — euronews español (@euronewses) May 26, 2026

Autoridades iniciaron una investigación para determinar las posibles causas

Cabe señalar que, en el tren viajaban al menos un centenar de pasajeros, quienes, de acuerdo a las autoridades, resultaron ilesos. Eso sí, uno de ellos sufrió un estado de "shock" por la gravedad de la colisión entre el tren y el bus escolar.

Cabe señalar que, tras reportarse el accidente, la Policía Ferroviaria, la Fiscalía, un perito en tráfico y el laboratorio forense se apersonaron hasta el lugar de los hechos.

"Las circunstancias se están investigando a fondo en estos momentos. Nuestro helicóptero ha sobrevolado la zona para obtener una visión aérea del lugar del accidente", manifestó el portavoz de la Policía Federal de Bélgica, An Berger.

Como vemos, un grave accidente de tránsito se produjo en la localidad de Buggenhout, en el norte de Bélgica, donde un tren embistió a un bus escolar dejando como saldo al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos. Tras ello, las autoridades se apersonaron hasta el lugar de los hechos para dar inicio a la investigación y determinar las posibles causas.