Partidos de hoy, martes 26 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/05/2026
VER EN VIVO HOY | Este martes 26 de mayo habrá fútbol en gran parte del mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la Copa Libertadores, Universitario se juega el semestre recibiendo a Deportes Tolima en el Estadio Monumental ante más de 50 mil espectadores. Mientras que en Brasil, Cusco FC buscará cerrar de la mejor manera su participación en el certamen visitando al poderoso Flamengo.
Por la clasificación
Luego del encuentro ante Moquegua FC donde estuvieron cerca de llevarse los tres puntos, los merengues ahora afrontan el partido más importante en lo que va del año ante un elenco colombiano que también se juega su boleto para los octavos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica.
Por ahora, Universitario se ubica tercero en el grupo B con 5 puntos, mientras que Deportes Tolima tiene 7 y le bastaría solo un empate en Lima para acceder a la siguiente ronda. Por ello, los dirigidos por Héctor Cúper deben sumar de a 3 a como de lugar para seguir jugando a nivel internacional antes del receso que se viene por el inicio del Mundial 2026.
Para ello, el entrenador argentino pondrá a lo mejor de su plantel desde el arranque. Los habituales titulares volverán y Lisandro Alzugaray volvería a meterse a la oncena inicial junto a Alex Valera.
Por otro lado, Cusco FC buscará cerrar de manera digna su participación en esta Copa Libertadores donde no pudo ganar y solo suma un punto en la tabla. Al frente tendrá al poderoso Flamengo que ya está clasificado a la siguiente ronda.
Copa Libertadores
- LDU vs. Always Ready | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN
- Lanús vs. Mirassol | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 2
- Universitario vs. Deportes Tolima | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN
- Flamengo vs. Cusco FC | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 7
- Nacional vs. Coquimbo Unido | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 5
- Estudiantes vs. Independiente de Medellín | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 2
Copa Sudamericana
- Gremio vs. Montevideo City | 5:00 p. m. | DSports, DGO
- Millonarios vs. O'Higgins | 5:00 p.m. | DSports, DGO
- Palestino vs. Deportivo Riestra | 5:00 p.m. | Disney+, ESPN 5
- Sao Paulo vs. Boston River | 5:00 p.m. | DSports, DGO
- San Lorenzo vs. Recoleta | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 3
- Santos vs. Deportivo Cuenca | 7:30 p.m. | DSports, DGO
