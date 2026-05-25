Corte de LUZ en Lima y Callao el 25 y 26 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados?

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú confirma nuevo corte de luz programado para el 25 y 26 de mayo. Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y en qué horarios.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

De acuerdo al cronograma oficial, la empresa precisó que la interrupción del servicio eléctrico en ambas fechas se deberán a los trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro y evitar averías futuras en la red.

En ese marco, Pluz Energía Perú instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad este lunes y martes. Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y equipos sensibles para evitar daños cuando retorne el servicio.

Corte de luz: Distritos afectados el lunes 25 de mayo

Según destacó la empresa en su página oficial, el corte de luz afectará a sectores residenciales específicos y se desarrollará en horarios diferenciados como:

En Lima Cercado

Desde la 1:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. en P.J. 1ro de Setiembre Mz. A, B, D, E, F, G, Av. Las Herramientas cdras. 18, 19, Av. Materiales cdras. 18, 19.

En Los Olivos

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Los Olivos de Pro Mz. M, M1, M2, N, N1, N2, R, R1, R3, RR, RR1, S.

En Comas

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. La Alborada Mz. A1, B1, Av. San Carlos cdra. 5, Av. Universitaria Norte cdras. 29, 98, 100, Jr. Las Azucenas Mz. W, calle 27 Mz. V, calle 29 Mz. B, Y, Z, calle 30 Mz. U, V, calle Las Begonias cdra. 1, calle Las Flores cdra. 3.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en P.J. El Arenal de Canto Grande sector La Loma Mz. B, C, C1, D, E, F, F2, G G3, K.

¿En qué zonas de Lima y Callao no habrá luz el 26 de mayo?

Asimismo, Pluz Energía Perú también precisó las zonas que se quedarán sin electricidad el martes 26 de mayo en Lima y Callao:

En San Martín de Porres

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. Los Cedros de Naranjal Mz. A, B, C, D, E, Pro. Viv. Las Terrazas de Oquendo Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. Las Flores de Oquendo Mzs. B, C, D, Pro. Viv. Las Mercedes Mzs. A, D, Pro. Viv. Horizonte Azul II Mz. C.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Urb. San Pedro Mz. A2, A3, A4, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, C1, C2, C3, C7, calle Barcelona Mz. B6, calle Florencia Mz. B7, calle Mónaco Mz. B3, B9 calle LPraga Mz. A2, A3, A4, B2, B3, B4, calle Sevilla MZ B5.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Bayóvar Mzs. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 59A, 61, 61A, 61B, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 69, A1, B1, O2, O3, O4, Q, Agrup. Fam. La Terraza Mzs. A, B, Grupo Vec. Lourdes Camones Muñoz Mz. F.

Zonas que se quedarán sin luz el 26 de mayo.

Así que si pensabas hacer trabajo remoto o uso de algún electrodoméstico el 25 o 26 de mayo, ten en cuenta que habrá corte de luz en Lima y Callao en esas fechas, según Pluz Energía Perú, afectado varios distritos.