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A cuidarse de los rayos UV

Senamhi: Costa y sierra del Perú soportarán temperaturas de hasta 36°C durante esta semana

De acuerdo con su nuevo informe, el Senamhi alertó la ocurrencia de altas temperaturas en 13 regiones de la costa y la sierra para esta semana, lo cual favorecerá el incremento de la radiación UV.

Temperaturas altas se reportarán en la costa y sierra.
Temperaturas altas se reportarán en la costa y sierra. Difusión

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/05/2026

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¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en las próximas horas se registrará un aumento en la temperatura en la costa y sierra del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar las medidas de prevención del caso.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este episodio climático desde la medianoche del miércoles 27 hasta las 11:59 p. m. del viernes 29 de mayo. Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

En ese sentido, el aumento de la temperatura de moderada a fuerte intensidad se registrará en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, y Tumbes. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Asimismo, para los días en mención se estiman temperaturas máximas entre los 28 °C y 36 °C en la costa norte, de 25°C a 30°C en la costa centro, y valores entre los 24 °C y 31 °C en la costa sur. Además, se prevén registros entre los 20°C y 31°C en la sierra norte y centro, y entre los 15 °C y 30 °C en la sierra sur.

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¿Cómo protegerse de los rayos UV? 

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel

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Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.

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