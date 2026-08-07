Corte de LUZ en Lima y Callao el 7 y 8 de agosto: conoce los distritos y horarios afectados

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de luz hoy? Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la interrupción del servicio eléctrico el viernes 7 y sábado 8 de agosto. Además, descubre cuáles serán los horarios de la medida, según Pluz Perú.

¿Por qué habrá corte de luz en Lima y Callao?

Pluz Perú, a través de un comunicado compartido en su página web, reveló que el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo a ejecutar en urbanizaciones, asociaciones de vivienda, cooperativas y vías de diversos distritos de Lima y Callao.

El motivo detrás de la medida es seguir garantizando la continuidad del servicio sin averías futuras y optimizar el suministro de sus usuarios. En ese sentido, no solo pide la comprensión de los vecinos que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico, sino que también los insta a tomar medidas previsionales desde ya.

Distritos afectados por corte de luz el 7 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 7 y 8 de agosto, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados hoy, viernes:

Áreas afectadas en Callao

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Ayacucho cdra. 12, Jr. Miroquesada cdra. 13, Av. República de Panamá cdras. 1, 2, Av. Saenz Peña cdras. 9, 10, 11, Jr. Montezuma cdra. 11, Av. La Paz cdras. 1, 2, 3, Jr. Lazareto cdras. 11, 12, calle César Vallejo cdra. 1, calle Manuel Raygada cdras. 11, 12, calle Nueva cdra. 1, calle Tacna cdra. 1.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Prop. Prog. Viv. Lomas de Puente Piedra Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Gramadales Mzs. D, F, G, A.H. Los Andes del Perú de Puente Piedra Mz. B, Asoc. Las Gardenias Mz. B.

En Magdalena del Mar, Rímac y Acos

Sectores afectados por corte de luz el 7 de agosto.

En Carabayllo

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Pro. Viv. Los Suyos Prog. El Reposo de Carabayllo Mz. E, Asoc. Viv. Los Suyos Mzs. E.

En Comas

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Urb. Alameda del Retablo Edif. E, F, G, H, I, J, K, L, M.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Alfredo Mendiola cdras. 11, 12.

En Independencia

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Las Amapolas cdras. 1, 2, Av. Las Gladiolas cdra. 3, Av. Las Violetas cdra. 7, Av. Los Pinos cdras. 1, 2, 3, Av. Los Robles cdra. 2, calle Los Claveles cdras. 1, 2, calle Los Nogales cdra. 1.

Corte de luz el 8 de agosto: Zonas y horarios

Pluz Perú también confirmó que habrá corte de luz programado para el sábado 8 de agosto en los siguientes distritos de Lima y Callao:

Sin luz en Breña y San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas.

Sectores afectados en San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Los Próceres cdras. 78, 79, 80, 81.

En Comas

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Alfredo Mendiola / Av. Los Próceres.

Así que si tenías pensado hacer uso de algún electrodoméstico o hacer teletrabajo, ten en cuenta el cronograma oficial del corte de luz de Pluz Perú donde se detalla qué distritos de Lima y Callao se verán afectados el 7 y 8 de agosto.