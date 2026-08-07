Canciller Carlos Espá viaja a Colombia para participar en la transmisión del mando presidencial

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 7 de agosto, se llevará a cabo la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Colombia y el canciller Carlos Espá viaja para participar en el acto protocolar que dará el inicio de Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Carlos Espá asistirá a la ceremonia en representación de la presidenta Keiko Fujimori

El canciller Carlos Espá encabezará la delegación peruana en la transmisión del mando presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia. Asimismo, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores irá en el lugar de la presidenta Keiko Fujimori con el objetivo de transmitir un mensaje de felicitación al nuevo mandatario colombiano.

Como parte de su viaje para asistir a la actividad protocolar, el canciller Carlos Espá sostendrá reuniones bilaterales con altas autoridades colombianas y sus pares de España, Israel, Bolivia y Suecia para fortalecer relaciones bilaterales y ampliar la cooperación con otros países.

#NoticiasTorreTagle | Canciller Espá participará en transmisión de mando en Colombia.



Ministro de Relaciones Exteriores, en representación de la presidenta Fujimori, encabeza delegación peruana en toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella. También sostendrá... pic.twitter.com/U1wHQUJPfo — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 6, 2026

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la ceremonia de toma de mando de Abelardo de la Espriella?

El acto central de la transmisión de mando de Abelardo de la Espriella no se llevará a cabo en Bogotá como suele ser, sino que, en esta oportunidad se dará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el Valle del Cauca.

Como parte de su agenda oficial, Carlos Espá sostuvó una reunión de trabajo con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y con el canciller designado, Omar Bula Escobar, encuentros que permitieron abordar temas prioritarios de la relación bilateral y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

"El canciller Carlos Espá, sostuvo hoy una reunión oficial con el vicepresidente José Manuel Restrepo, con su homólogo Omar Bula y con el ministro de Comercio Exterior Mauricio Gómez, a fin de relanzar nuestras relaciones y elevarlas en el máximo nivel que merecen", afirmó el comunicado

#NoticiasTorreTagle | El canciller Carlos Espá, quien en representación de la presidente Keiko Fujimori participará mañana en Cali en la toma mando del presidente Abelardo De La Espriella, sostuvo hoy una reunión oficial con el vicepresidente José Manuel Restrepo, con su homólogo... pic.twitter.com/3R2D5zShxm — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 7, 2026

La Cancillería destacó que la participación peruana en la transmisión de mando presidencial de Colombia constituye una valiosa oportunidad para reafirmar el compromiso del Gobierno con la integración regional, el respeto entre las naciones y la cooperación internacional.

Asimismo, dicha visita permite consolidar una agenda positiva que profundiza las relaciones con los demás países que estarán representados en este importante encuentro internacional que marcará el destino de Colombia por los siguientes 5 años.

Finalmente, con esta participación de Carlos Espá en Colombia, el Perú busca continuar impulsando una política exterior orientada al diálogo, la estabilidad regional y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo de ambas naciones y al fortalecimiento de la cooperación en América Latina y con otras regiones del mundo.