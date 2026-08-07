Presidenta Fujimori llega a Junín para supervisar atención a damnificados y heridos tras nuevo sismo de magnitud 5.0

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Junín para supervisar la atención a damnificados y heridos tras el nuevo sismo de magnitud 5.0 registrado en la región el pasado 6 de agosto. La mandataria verificará las acciones desplegadas ante la emergencia que viven decenas de ciudadanos de la localidad.

Supervisión de autoridades tras dos sismos en Junín

Como parte de sus labores de supervisión, la presidenta Keiko Fujimori llegó al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja luego de una semana de haber estado en la región para nuevamente atender las necesidades de los afectados por los sismos que ocurrieron el pasado 6 de agosto nuevamente en Chupaca.

Su objetivo es empadronar a los ciudadanos que no habían recibido la ayuda humanitaria anteriormente y visitar los albergues que están atendiendo a las familias que han quedado en la calle por la caída de sus viviendas.

El equipo de ministros que ha acompañado a la mandataria son: ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, ministro de Salud, Luis Dyer, ministro de Trabajo, Juan Sheput, ministro de Educación José Antonio Chang y el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

Acciones tomadas por el Gobierno de Keiko Fujimori

Tras la primera visita de la mandataria en la región, se comenzaron a desplegar medidas en favor de los afectados. Una de las más relevantes fue la instalación de domos para que los estudiantes puedan retomar sus clases en estos espacios y no sigan perjudicándose por la caída de sus colegios.

Asimismo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, suscribió un convenio con la Asociación Nacional de Entidades Técnicas (ANET) para ejecutar un módulo piloto que permitirá iniciar la reconstrucción de la vivienda de casas damnificadas en Junín.

Sismo de magnitud 5.0 se repite en Junín

Este último sismo se suma a una serie de temblores que no han dejado de impactar en la zona luego del violento movimiento que se registró el pasado sábado 18 de julio en Chupaca que dejó 5 fallecidos, 21 heridos y más de 724 viviendas destruidas o inhabitables (principalmente en Pumpunya y Chongos Bajo).

Finalmente, los viajes de la presidenta Keiko Fujimori y su equipo de ministros a la región de Junín tienen como objetivo supervisar las labores de respuesta y coordinar la atención a las personas damnificadas por el sismo de magnitud 5.0, registrado el pasado 6 de agosto. Durante la visita, las autoridades evalúan los daños ocasionados por el movimiento telúrico y verifican la distribución de ayuda humanitaria.