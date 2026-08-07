Sheinbaum saluda que gobierno de Fujimori haya otorgado el salvoconducto a Betssy Chávez: "Una acción de buena voluntad"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su país restablecerá las relaciones diplomáticas con el Perú luego de que el Gobierno de Keiko Fujimori otorgara un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez.

La mandataria calificó la medida como un gesto de buena voluntad por parte de las nuevas autoridades peruanas y aseguró que marca el inicio de una nueva etapa en el vínculo bilateral. Además, aclaró que la posición de México respecto al expresidente Pedro Castillo no cambiará.

Sheinbaum destaca "gesto de buena voluntad"

La mandataria mexicana explicó que el otorgamiento del salvoconducto fue interpretado por su gobierno como una señal positiva para retomar el diálogo diplomático.

"Una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori, hacia México. Y es un elemento o una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México. Y no sé si ya lo puedo anunciar o no, pero lo voy a anunciar", expresó.

Acto seguido, confirmó el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países. "Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú", manifestó.

Las declaraciones se producen luego de que el Gobierno peruano autorizara la salida de Betssy Chávez, donde recibió protección tras la concesión de asilo político.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saludó que el gobierno de Keiko Fujimori haya otorgado el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez y calificó la medida como "una acción de buena voluntad".



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Ratifica apoyo a Pedro Castillo

Pese al acercamiento diplomático, Sheinbaum dejó claro que México mantendrá la postura que ha sostenido desde la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.

Asimismo, aprovechó el anuncio para dar la bienvenida a la ex primera ministra peruana, quien ya se encuentra en territorio mexicano.

" Y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho , vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo , por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso. Y pues bienvenida Betsy Chávez a México. Bueno, esta es la segunda información muy, muy relevante", declaró la jefa de Estado.

El anuncio representa el primer acercamiento oficial entre Lima y Ciudad de México tras varios años de tensiones diplomáticas. Si bien ambas administraciones mantienen diferencias sobre la situación de Pedro Castillo, la salida de Betssy Chávez bajo la figura del asilo político y el salvoconducto otorgado por el Gobierno peruano han permitido abrir una nueva etapa en la relación bilateral.

Ahora, el desafío será reconstruir los canales de cooperación sin que ello implique renunciar a las posiciones políticas que cada país ha sostenido desde el inicio de la crisis peruana.