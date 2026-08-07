Defensor del Pueblo cuestiona a Sheinbaum por declaraciones sobre Perú: "No es la voz de los mexicanos"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre Perú y señaló que sus expresiones no representan la postura de todos los ciudadanos mexicanos.

Defensor del Pueblo cuestiona declaraciones de la presidenta de México

Como parte de su intervención, el representante de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el Perú y aseguró que sus expresiones no evidencian la postura del pueblo mexicano.

El funcionario destacó la importancia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y señaló que los vínculos históricos deben prevalecer por encima de las diferencias políticas.

"Yo creo que esa falta de respeto expresada por la presidenta de México no es la voz de los mexicanos, a nosotros nos une como pueblos hermanos una relación fluida de miles de años entre Centroamérica y el Perú", mencionó el defensor del Pueblo.

Asimismo, indicó que las relaciones entre Perú y México trascienden las diferencias ideológicas de los gobiernos de turno y responden a intereses comunes que benefician directamente a sus ciudadanos.

"En el contexto internacional se miran las posturas, los comportamientos de los mandatarios y creo que este actual régimen del Perú está demostrando que, por encima de lo ideológico y de los cuestionamientos, existe el deber de restablecer una relación internacional", expresó el representante.

¿Qué fue lo que dijo la presidenta de México Claudia Sheinbaum?

La respuesta de Josué Gutiérrez se producen luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciara que Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, recibió el salvoconducto para viajar a territorio mexicano.

Según explicó la mandataria, Chávez fue trasladada en un avión de la Fuerza Aérea tras una coordinación realizada con el nuevo Gobierno peruano.

"Quiero informarles que, Betssy Chávez quien fue presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo, que se mantuvo por varios meses en la embajada de México en Perú, esta a punto de aterrizar en México, fue otorgado el salvoconducto", enfatizó la mandataria Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la exprimera ministra Betssy Chávez llegará a México, luego de que Perú le otorgara un salvoconducto tras solicitar asilo político pic.twitter.com/AkYRF4oeBg — EL CEO (@elceo__) August 7, 2026

En ese sentido, este cuestionamiento del defensor del Pueblo a Sheinbaum se da en un contexto marcado por el reciente anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, una medida que ambos gobiernos consideran clave para fortalecer la cooperación bilateral, el comercio, el turismo y el diálogo político entre ambas naciones.