Sedapal anuncia corte de AGUA en Lima el 7 y 8 de agosto: revisa qué distritos se verán afectados

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal reveló que habrá nuevo corte de agua en diversos distritos de Lima de forma temporal. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios se ejecutará la interrupción del servicio el 7 y 8 de agosto.

Cronograma del corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo?

La empresa estatal precisó que el corte de agua el 7 y 8 de agosto se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando el suministro y calidad del servicio. Por ello, insta a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto del cese temporal del recurso hídrico en sus hogares.

Recuerda que no necesariamente todos los vecinos de una jurisdicción tendrán suspendido el servicio, ya que la interrupción puede estar limitada a calles, urbanizaciones, asociaciones o sectores específicos.

Corte de agua el 7 de agosto en estos distritos de Lima

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Estas serán las zonas afectadas hoy, 7 de agosto:

En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Cerro Histórico, Urb. Popular Pamplona Baja, Urb. Popular Ciudad de Dios, Asoc. El Progreso, Urb. María Misionera, P.J. Jesús Poderoso, Urb. Villa Panamericana, A.H. Horacio Zevallos Mz. D Lt. 2A, A.H. Los Sauces, A.H. 6 de Julio.

En Chaclacayo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m . en Urb. El Cuadro calle J, P.J. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

. en Urb. El Cuadro calle J, P.J. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. El Cuadro calle J. P.J. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

En La Victoria

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Arboleda, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas.

Áreas afectadas en Los Olivos y San Juan de Lurigancho

Sedapal también anunció, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, qué sectores del distrito de Los Olivos y San Juan de Lurigancho se verán afectados con la interrupción temporal del servicio de agua potable el viernes:

Zonas afectadas por corte de agua el 7 de agosto.

En Santiago de Surco y San Borja

Asimismo, se precisó qué sectores de los distritos de San Borja y San Isidro, no contarán con agua por determinadas horas:

Corte de agua por cambio de válvula el 7 de agosto en Lima.

Zonas afectadas por el corte de agua el 8 de agosto

El corte de agua también se efectuará en distritos de Lima el sábado 8 de agosto, de acuerdo al último reporte de Sedapal. A continuación el cronograma oficial, que debes recordar, puede variar conforme pasen las horas:

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m . en Urb. El Golf de Huampaní I etapa, Condominio Sondor, Asoc. Los Linderos de Ñaña, Asoc. Bolívar de Ñaña, Urb. Sol de Huampaní V etapa, Urb. Ñaña, Conj. Resid. Golf de los Andes I y II, Asoc. 30 Amigos, A.H. Alto Perú, Urb. Pueblo de Gramalote.

. en Urb. El Golf de Huampaní I etapa, Condominio Sondor, Asoc. Los Linderos de Ñaña, Asoc. Bolívar de Ñaña, Urb. Sol de Huampaní V etapa, Urb. Ñaña, Conj. Resid. Golf de los Andes I y II, Asoc. 30 Amigos, A.H. Alto Perú, Urb. Pueblo de Gramalote. Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. La Capitana II, Urb. Las Praderas de Huachipa parcelas sublotes 36A, 36B, 36C y 36D, Av. Quinta Avenida, Av. Los Cedros, Av. Los Laureles, A.H. Villa Huachipa, Asoc. Los Huertos de San José, Asoc. AMMEPPI, Asoc. Los Viñeros de San Antonio.

El 7 y 8 de agosto el corte de agua sorprenderá a los vecinos de Lima. Para anticiparte a la medida, Sedapal reveló la lista con los distritos que se verán afectados con la medida.