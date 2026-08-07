SISMO de magnitud 4.0 remece el Perú este viernes 7 de agosto, según el reporte del IGP

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 4.0 ha sido registrado en el Perú esta mañana del viernes 7 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico.

Sismo de magnitud 4.0 hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 4.0 fue registrado durante la mañana de este viernes 7 de agosto en la región de Loreto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 08:27 a.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 96 kilómetros al O de Andoas, Datem del Marañon - Loreto.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0532

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,08:27:32

Magnitud: 4.0

Profundidad: 116 km

Latitud: -3.55

Longitud: -77.30

Referencia: 96 km al O de Andoas, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/LZ906h8nGI — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0532, el evento tuvo una profundidad de 116 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -3.55 y longitud -77.30.

Actividad sísmica en la selva

La selva peruana viene registrando diversos movimientos telúricos durante los últimos días, con eventos reportados en diferentes regiones del país. Estos sismos son monitoreados constantemente por el IGP, institución encargada de informar sus características y ubicación.

Uno de estos sismos ocurrió el domingo 2 de agosto en la región Loreto. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.5 y tuvo como epicentro Andoas en la provincia de Datem del Marañón, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

Estar preparados ante un nuevo temblor es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Precauciones ante un movimiento telúrico

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Tener lista la mochila de emergencia, con elementos de primera necesidad como, agua, alimentos no perecibles, mantas, medicamentos, entre otros es de vital importancia para estar preparados ante un desastre de este tipo que puede provocar perder acceso a nuestra vivienda.