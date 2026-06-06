Corte de LUZ en Lima y Callao el 8 de junio: Estos distritos se verán afectados el lunes

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin luz el 8 de junio. Pluz Energía Perú reveló la lista de los distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte del servicio eléctrico programado para el lunes con el objetivo de que los usuarios tomen medidas previsionales.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao el 8 de junio

No solo este sábado 6 de junio, Pluz Energía Perú tiene programado corte del servicio eléctrico, sino también el lunes 8 de junio, de acuerdo a su último comunicado dado a conocer en su portal oficial. Según el aviso, esta suspensión será de forma temporal y se ejecutará en diversos distritos de Lima y Callao debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán en esa fecha.

En el marco de esta restricción del servicio de luz, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad en sus hogares o negocios el lunes.

También pone a su disposición el número Fonocliente 517-1717, en caso vean alguna conexión irregular. Asimismo, recuerda que pueden dar clic al siguiente LINK para registrarse o ingresar y en la fila de Herramientas, marcar la opción "Reclamos: Registra y consulta tus atenciones" para reportar algún inconveniente, pero antes aconseja verificar siempre las condiciones de sus aparatos y cableado eléctrico.

Distritos afectados y horario del corte de luz

Pluz Energía reveló que los cortes temporales del suministro eléctrico se ejecutarán en los siguientes distritos en horarios predeterminados para el lunes 6 de junio:

Sin luz en San Miguel

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. De Los Patriotas cdras. 1, 2, 3, calle Hermanos Catari cdras. 1, 2, calle José Gabriel Aguilar cdras. 1, 2, calle Julián Apaza 1, calle Los Nazcas cdra. 3, calle Manco Segundo cdra. 3, calle Mesones Muro cdra. 2, calle Solitario de Sayán cdra. 1.

Sin servicio en Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asociación Los Frutales Parcela 20, Av. El Capitán cdra. 7, Mz. A, B, C, Asociación Los Álamos Mz. D, E, F.

Recomendaciones ante el corte de luz en Lima y Callao

Quedarse a oscuras es un reto, pero con un poco de orden se puede pasar el momento. Aquí una guía rápida para sobrevivir al corte de luz programado para el 6 de junio en Lima y Callao:

Desconecta los electrodomésticos : Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora.

: Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora. Evita el uso de velas: Opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

o luces LED. No abras la refrigeradora.

Ahorra batería: Pon tu celular en modo "ahorro de energía".

Cómo actuar ante un corte de luz en casa.

Pluz Energía Perú pide la comprensión de sus usuarios ante el anuncio de corte de luz programado para el lunes 8 de junio en diversos distritos de Lima y Callao. Toma tus precauciones al saber que podrías quedarte sin electricidad.