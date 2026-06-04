Corte de LUZ en Lima y Callao el 5 y 6 de junio: ¿Qué distritos se verán afectados?

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú confirma nuevo corte de luz para el 5 y 6 de junio. Conoce la lista de los distritos que se verán afectados y el horario de la suspensión del servicio eléctrico para ambas fechas. ¿Tu zona se quedará sin electricidad?

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Si pensabas hacer teletrabajo el viernes 5 y el sábado 6 de junio, primero ten en cuenta el aviso de Pluz Energía Perú de un nuevo corte de luz en diversos sectores de la capital. De acuerdo a su cronograma, la restricción del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras en la red.

Ante esta situación que afectará a varios usuarios, la empresa les insta a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con luz en un determinado horario y comprender la situación.

Lista de distritos afectados por el corte de luz el 5 de junio

Pluz también recordó que el corte de luz será de manera focalizada en distritos específicos de Lima y Callao, por lo que te detallamos, las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de la capital que se quedarán sin electricidad el viernes 5 de junio:

Sin luz en el Rímac

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Municipal N°3 Comité 13 Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A.H. Municipal N° 3 Comité 13 Flor de Amancaes Mzs. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P.

En Pueblo Libre

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Jr. Andalucía cdras. 0, 7, 8, calle Gral. Artigas cdras. 0, 7, 8, Jr. Abelardo Pedro Murillo cdras. 9, 10, 11, Jr. Bernardo O'Higgins cdras. 7, 8, Av. José Morellos cdras. 1, 2, Av. Gral. Clement cdra. 10, calle José Leguía y Meléndez cdra. 10.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Brasil cdra. 16.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:30 a.m. hasta la 5:30 p.m. en Asoc. de Pos. Las Lomas de la CC. Jicamarca Mzs. AS, BB.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Francisco Bolognesi Mzs. A1, B, C, D, E, E Prima, F, H, J, K, L, N, Ñ, O, P, U, V, A.H. Daniel Alcides Carrión Mzs. A, B, C, C1, C2, C3, D, D Prima, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D6 Prima, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, F, F1, F2, F3.

En Jesús María / Pueblo Libre

Desde las 2:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Juan Pablo Fernandini cdra. 15, Av. Brasil cdra. 16, Av. Bolívar cdras. 1, 2, Jr. Coraceros cdras. 1, 2, Jr. Húsares de Junín cdra. 1, Psje. Basilio cdra. 15, Jr. R. Tizón y Bueno cdra. 1.

Zonas y horarios del corte de luz el 6 de junio

De acuerdo a la página oficial de Pluz Energía Perú, las suspensión del servicio el sábado se ejecutará en estos sectores de la capital:

Sin luz en dos zonas de la capital.

De esa forma, ante el anuncio de corte de luz para el 5 y 6 de junio, Pluz Energía Perú les recuerda la importancia de tomar medidas preventivas para no afectar sus actividades en lo que dure la suspensión en distritos de Lima y Callao.