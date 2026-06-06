Corte de AGUA en Lima HOY, 6 de junio: Distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal confirma nuevo corte de agua para hoy, sábado 6 de junio. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horario será la suspensión temporal del servicio para tomar medidas previsionales.

Motivo del corte de agua en Lima, según Sedapal

Previo a un evento importante que se desarrollará a nivel nacional en Perú como la segunda vuelta de las elecciones generales para elegir al próximo presidente del Perú, surge una noticia que sorprende a la ciudadanía, especialmente, a sectores de la capital en específico. Pues bien, a través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que ejecutará corte del servicio de agua potable este 6 de junio debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Entre las acciones que desarrollarán este sábado en diversos distritos de Lima Metropolitana, la empresa estatal detalló que serían limpieza de reservorios y empalmes de tuberías con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios. Asimismo, precisó que la suspensión del recurso hídrico será en un determinado horario escalonado.

En ese marco, insta a los vecinos de las zonas que se verán afectadas con la medida, a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua con anticipación en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el recurso de forma temporal.

Distritos sin agua el 6 de junio: Zonas afectadas y horario

A continuación, te detallamos las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de Lima Metropolitana que no contarán con el servicio de agua potable este sábado 6 de junio:

Sin agua en Ate

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Asoc. Bello Horizonte, Asoc. Cangar, Asoc. Civil Rabindranath Tagore, Asoc. 2 de Febrero, Asoc. Olivar de Vitarte, Asoc. Los Olivos, Asoc. Porvenir de Vitarte, Asoc. Primavera de Ate, Asoc. Progresista, Asoc. San Juan Bautista, Urb. Barbadillo, Urb. Ceres, Urb. Ceres 2da etapa, Urb. Santa Inés 2da etapa, Urb. Villa Vitarte, Urb. Santa Rosita II.

hasta las 9:00 p.m. en Asoc. Bello Horizonte, Asoc. Cangar, Asoc. Civil Rabindranath Tagore, Asoc. 2 de Febrero, Asoc. Olivar de Vitarte, Asoc. Los Olivos, Asoc. Porvenir de Vitarte, Asoc. Primavera de Ate, Asoc. Progresista, Asoc. San Juan Bautista, Urb. Barbadillo, Urb. Ceres, Urb. Ceres 2da etapa, Urb. Santa Inés 2da etapa, Urb. Villa Vitarte, Urb. Santa Rosita II. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Santa Rosita I, II y III, Asoc. Santa Martha, Urb. La Alameda de Riviera, Asoc. El Rosal, Asoc. Las Gardenias I y III, Asoc. 1 de Mayo, Urb. San Elvira, Asoc. El Acuario, Urb. El Sol, Urb. Las Flores, Asoc. San Felipe, Asoc. La Riviera, Asoc. Santa Mercedes, Asoc. San José, Asoc. Las Malvinas, Asoc. Brisas del Mantaro I y II.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Antonio de Raymondi, A.H. Señor de la Soledad, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Alfonso Ugarte. A.H. Cerro Gordo.

¿Cómo saber si habrá corte de agua de Sedapal?

Sedapal pone a disposición de sus usuarios las siguientes herramientas digitales y telefónicas de atención para identificar dónde será el corte de agua y si su vivienda será afectada:

Plataforma Virtual Interactiva: A través del siguiente ENLACE, los usuarios pueden acceder al mapa de alertas en tiempo real y verificar si su zona se verá afectada por la interrupción del servicio.

Aquafono: La línea telefónica (01) 317-8000. Este canal es ideal para reportar aniegos, fugas en la vía pública o solicitar asistencia técnica directa. Solo deberás contar con el número de tu suministro a la mano.

Sedapal exhorta a los vecinos a almacenar agua con anticipación ante el corte de agua programado para el sábado 6 de junio que afectará a diversos distritos de Lima en determinadas horas.