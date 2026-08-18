Lima Sur registró 28 pacientes positivos de leptospirosis: "Todos ya salieron del cuadro"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, Ricardo Chamorro Sánchez de la Diris Lima Sur, señaló que en su jurisdicción hay 59 pacientes, de los cuales 28 resultaron positivos de leptospirosis, aunque todos acabaron con su tratamiento. Sobre los distritos más afectados por los aniegos, indicó que estos son Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Seguimiento de pacientes en Lima Sur

La entidad de salud precisó que la totalidad de los contagiados superó la fase crítica de la infección y concluyó el esquema médico correspondiente, evitando complicaciones mayores en medio de la alerta sanitaria generada por la acumulación de aguas estancadas en diversos sectores de la capital.

"Como Lima Sur tenemos 59 pacientes de los cuales, 28 resultaron positivos. Todos ya salieron del cuadro, gracias a Dios terminaron su tratamiento", puntualizó el funcionario respecto al balance de las atenciones brindadas en los establecimientos de salud del sector.

Asimismo, la autoridad sanitaria enfatizó que el alta médica de los pacientes no implica el fin de las acciones de control epidemiológico. El especialista indicó que el personal de salud mantiene un monitoreo constante sobre las personas recuperadas y sus entornos cercanos para evitar la reaparición del brote y educar a la población sobre los riesgos de esta enfermedad bacteriana.

"Sin embargo, no solo queda ahí, se le hace el seguimiento, el monitoreo correspondiente para que tanto las personas, como las familias estén libres y conozcan más de esta enfermedad", agregó Chamorro Sánchez.

Distritos afectados por aniegos y medidas de prevención

El incremento de casos sospechosos de leptospirosis estuvo directamente relacionado con las precipitaciones y el colapso de redes de agua y desagüe en la zona sur de la capital. La acumulación de charcos y el contacto con aguas contaminadas por la orina de roedores incrementaron el riesgo de contagio entre los vecinos que transitan o limpian las zonas inundadas.

Al respecto, el representante de la Diris Lima Sur identificó los puntos geográficos que requirieron mayor atención sanitaria durante la emergencia. "Son 13 distritos de los cuales por estos aniegos, las lluvias que han habido, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores han sido los más afectados", precisó el vocero al describir el alcance territorial del problema.

Frente a este escenario, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para evitar el contacto directo con agua estancada, usar calzado protector en zonas con lodo y acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolores musculares o dolor de cabeza intenso.