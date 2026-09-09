¿Crearon un deepfake con tu rostro? Estos son los pasos que debes seguir para intentar eliminarlo de Internet

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los deepfakes dejaron de ser únicamente una herramienta utilizada para crear contenido llamativo o bromas en Internet. Con el avance de la inteligencia artificial generativa, producir imágenes y videos falsos capaces de imitar el rostro o la voz de una persona se ha vuelto cada vez más sencillo, rápido y accesible.

Esta tecnología también puede ser utilizada con fines maliciosos, como estafas, extorsiones, acoso, difamación o suplantación de identidad.

Ante este escenario, ESET Latinoamérica brinda una serie de recomendaciones para quienes descubran que una imagen o video manipulado con inteligencia artificial está circulando en Internet y los representa sin autorización.

Primero, guarda todas las pruebas

El primer paso recomendado es no entrar en pánico ni contactar directamente al responsable de la publicación. En lugar de interactuar con quien difundió el contenido, se deben conservar las evidencias que permitan demostrar dónde y cuándo apareció el deepfake.

Para ello, se recomienda realizar capturas de pantalla de la publicación, guardar la URL correspondiente y registrar el nombre de la cuenta o usuario que compartió el material.

También es importante anotar la fecha y hora en que fue encontrado, además de conservar cualquier texto que acompañe la publicación. Según ESET, evitar la interacción directa también puede impedir que el contenido se difunda todavía más.

Posteriormente, la persona afectada puede utilizar los mecanismos de denuncia de cada plataforma. Aunque muchas redes sociales cuentan con herramientas para reportar deepfakes, no siempre existe una categoría específica.

Redes sociales ya cuentan con mecanismos para denunciar deepfakes

Por ello, se debe identificar cuál es la infracción que facilita el contenido, como acoso, fraude o suplantación de identidad, y explicar que se trata de material generado mediante inteligencia artificial.

En Facebook , por ejemplo, se puede ingresar a la publicación o video, seleccionar la opción para reportarlo y elegir la categoría que mejor describa el problema. En Instagram, se debe seleccionar la opción de reportar y escoger el motivo correspondiente.

, por ejemplo, se puede ingresar a la que mejor describa el problema. se debe seleccionar la opción de En TikTok, el procedimiento incluye ingresar a Compartir, Reportar, Información falsa y posteriormente seleccionar la opción relacionada con deepfakes, medios sintéticos y medios manipulados.

el procedimiento incluye ingresar a y posteriormente seleccionar la opción relacionada con deepfakes, medios sintéticos y medios manipulados. En YouTube, se puede solicitar su eliminación mediante el proceso de reclamación de privacidad para contenido alterado o sintético.

se puede solicitar En X, se puede denunciar directamente la publicación y explicar que el contenido fue generado con IA y cuál es el perjuicio que ocasiona.

deepfakes

¿Y si se trata de contenido íntimo?

El caso requiere una respuesta especialmente rápida cuando el deepfake corresponde a una imagen íntima no consensuada. ESET recomienda considerar StopNCII.org, herramienta que genera una huella digital o hash del contenido directamente en el dispositivo.

Si la denuncia es aceptada, las plataformas participantes pueden identificar coincidencias y retirar imágenes que infrinjan sus políticas. Entre las plataformas participantes mencionadas se encuentran Meta, TikTok, Reddit y X.

Para imágenes o videos de menores de 18 años, el comunicado señala que existe otro recurso: TakeItDown.NCMEC.org, que funciona mediante un sistema similar para ayudar a impedir la circulación de este tipo de material.

También es importante tener presente que conseguir que Google retire un resultado de búsqueda no significa necesariamente que el archivo original haya desaparecido.

Si el contenido continúa alojado en una página web, se debe contactar al responsable del sitio y solicitar directamente su eliminación. Es recomendable conservar también la respuesta recibida y buscar los canales de contacto legal, privacidad o derechos de autor.

Ante la aparición de un deepfake, actuar rápidamente y conservar evidencias puede ser fundamental. La recomendación de ESET es no limitarse a señalar que el contenido fue creado con inteligencia artificial, sino explicar claramente si existe fraude, acoso, suplantación de identidad u otra conducta perjudicial. Además, puede ser necesario reportar el material simultáneamente ante el buscador, la red social o el sitio donde permanece publicado.