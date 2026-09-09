La región Cusco tendrá vuelo directo hacia Sao Paulo desde marzo de 2027: conoce los detalles

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cusco contará por primera vez con una conexión aérea directa con Brasil luego de que la aerolínea Latam Perú anunciara el inicio de operaciones entre la ciudad imperial y Sao Paulo.

La nueva ruta comenzará el 29 de marzo de 2027 y tendrá cuatro vuelos semanales, permitiendo que los pasajeros procedentes de Brasil lleguen a Cusco sin realizar una escala previa en Lima.

La medida permitirá reducir los tiempos de viaje y facilitará que Cusco sea incorporado directamente en los itinerarios de turistas brasileños que visiten el Perú.

Turismo tendría nuevo impulso

El anuncio fue destacado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como un avance histórico para la conectividad aérea y el turismo nacional.

São Paulo representa un mercado estratégico debido a su importancia como uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica y a su capacidad para movilizar viajeros hacia distintos destinos internacionales.

✈️ Por primera vez, Cusco tendrá una conexión aérea directa con Brasil.

Desde el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, el ministro Rogers Valencia anunció, junto al @MTC_gobPeru y el sector privado, el lanzamiento de la nueva ruta São Paulo-Cusco.#NotaDePrensa pic.twitter.com/CP1zWFicyh — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) September 8, 2026

Para Cusco, la nueva conexión representa una oportunidad para incrementar el flujo de visitantes extranjeros y beneficiar a los distintos negocios vinculados con la actividad turística, como hoteles, restaurantes, agencias y operadores.

También aumentan vuelos regionales

La ampliación de la conectividad aérea no se limitará a Brasil. La ruta Cusco-Santiago también incrementará sus frecuencias, pasando de siete a diez vuelos semanales.

Esta conexión comenzó a operar en 2018 y ha mostrado un importante crecimiento. De los 7 657 turistas movilizados durante su primer año, se proyecta que en 2026 transporte a más de 110 000 pasajeros.

Para este año, además, se estima una oferta cercana a 140 000 asientos en la ruta entre Cusco y Santiago, fortaleciendo la llegada de turistas chilenos a la ciudad imperial.

Con estas nuevas frecuencias, Cusco amplía sus alternativas de conexión internacional y fortalece su posición como uno de los principales destinos turísticos del Perú, mientras la nueva ruta con São Paulo abrirá desde marzo de 2027 una vía directa para atraer a más visitantes brasileños.