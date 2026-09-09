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Nueva conexión internacional

La región Cusco tendrá vuelo directo hacia Sao Paulo desde marzo de 2027: conoce los detalles

Latam Airlines Perú anunció una nueva ruta entre Cusco y Sao Paulo, con cuatro frecuencias semanales desde el 29 de marzo de 2027. La conexión busca facilitar la llegada de turistas brasileños al principal destino turístico del país.

La región Cusco tendrá vuelo directo hacia Sao Paulo desde marzo de 2027
La región Cusco tendrá vuelo directo hacia Sao Paulo desde marzo de 2027 (Composición: Exitosa)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2026

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Cusco contará por primera vez con una conexión aérea directa con Brasil luego de que la aerolínea Latam Perú anunciara el inicio de operaciones entre la ciudad imperial y Sao Paulo.

La nueva ruta comenzará el 29 de marzo de 2027 y tendrá cuatro vuelos semanales, permitiendo que los pasajeros procedentes de Brasil lleguen a Cusco sin realizar una escala previa en Lima. 

Vuelos Cusco a Sao Paulo directos desde marzo 2027 qué días operarán y cuántos turistas brasileños llegarían a Perú

La medida permitirá reducir los tiempos de viaje y facilitará que Cusco sea incorporado directamente en los itinerarios de turistas brasileños que visiten el Perú.

Turismo tendría nuevo impulso

El anuncio fue destacado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como un avance histórico para la conectividad aérea y el turismo nacional.

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São Paulo representa un mercado estratégico debido a su importancia como uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica y a su capacidad para movilizar viajeros hacia distintos destinos internacionales.

Para Cusco, la nueva conexión representa una oportunidad para incrementar el flujo de visitantes extranjeros y beneficiar a los distintos negocios vinculados con la actividad turística, como hoteles, restaurantes, agencias y operadores.

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También aumentan vuelos regionales

La ampliación de la conectividad aérea no se limitará a Brasil. La ruta Cusco-Santiago también incrementará sus frecuencias, pasando de siete a diez vuelos semanales.

Esta conexión comenzó a operar en 2018 y ha mostrado un importante crecimiento. De los 7 657 turistas movilizados durante su primer año, se proyecta que en 2026 transporte a más de 110 000 pasajeros.

Cusco tendrá vuelos directos a Brasil y cuatro vuelos semanales desde 2027

Para este año, además, se estima una oferta cercana a 140 000 asientos en la ruta entre Cusco y Santiago, fortaleciendo la llegada de turistas chilenos a la ciudad imperial.

Con estas nuevas frecuencias, Cusco amplía sus alternativas de conexión internacional y fortalece su posición como uno de los principales destinos turísticos del Perú, mientras la nueva ruta con São Paulo abrirá desde marzo de 2027 una vía directa para atraer a más visitantes brasileños.

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