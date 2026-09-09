Corte de agua el 10 de septiembre: revisa qué distritos de Lima se verán afectados el jueves

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de agua en Lima está programado para este jueves 10 de septiembre, de acuerdo con el cronograma de interrupciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Conoce qué distritos se verán afectados.

Motivo del corte de agua el 10 de septiembre, según Sedapal

De acuerdo al comunicado de Sedapal, la suspensión temporal del servicio se realizará en determinados sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y otras labores destinadas a mejorar el sistema de abastecimiento del recurso hídrico.

Los vecinos de las zonas incluidas en la programación deberán tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante las horas en las que se interrumpirá el suministro. Asimismo, la empresa pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro.

Recuerda que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas, urbanizaciones y asentamientos humanos el jueves 10 de septiembre.

Corte de agua en Lima: distritos y horarios de interrupción

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 10 de septiembre:

En Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Fortaleza, asoc. Zavaleta, urb. Sol de Vitarte sector G, urb. Zavaleta, urb. Alameda 2da etapa. Asimismo, Sedapal precisó que el corte de agua se efectuará en el sectgor 34, precisamente en estas zonas que se dan a conocer en la imagen:

Áreas donde será el corte de agua en Ate.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en ampliac. El Paraíso, A. H. Nuevo Miguel Grau, A. H. Nueva Juventud Miguel Grau, A. H. 1 de Marzo, A. H. Proy. Integ. Confraternidad, SCTR Los Ángeles II, A. H. Mano de Dios, Agru. Reubicados de Santa Rosita, AF Santa Rosita II etapa.

Sectores afectados en Lima Cercado

Corte de agua en Lima Cercado.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Bellavista, A. H. Cerro Peruano, A. H. Cerro Sinaí, A. H. Incahuasi, A. H. 9 de Octubre, A. H. San Román, A. H. Soledad Alta, A. H. Virgen de Guadalupe, asoc. 9 de Octubre, P. J. El Carmen Alto, P. J. La Libertad, P. J. Pampa Comas

De esa forma, Sedapal reporta que habrá corte de agua programado para el jueves 10 de septiembre en diversos distritos de Lima, por lo que insta a los usuarios revisar la lista con los horarios en que se ejecutará la medida.