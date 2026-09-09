Padrón electoral: Reniec habilita plataforma para consultar cambios y datos antes de las elecciones

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos puedan conocer diversos datos relacionados con el padrón electoral y verificar cómo quedaron registrados sus domicilios para el próximo proceso electoral.

Reniec explica cómo consultar la información

Durante una entrevista con Exitosa, un representante de la institución recordó que el padrón electoral tuvo como fecha de cierre el pasado 7 de abril de 2026. Por ello, cualquier modificación domiciliaria realizada hasta esa fecha sí fue incorporada en el registro que será utilizado durante los comicios.

"Si nosotros hicimos un cambio de domicilio hasta el 7 de abril, ese cambio va a estar reflejado en el padrón electoral. Pero si hicimos un cambio de domicilio después de la fecha de cierre, que es como la fecha en la que tomamos la foto, ese cambio ya no va a estar, ya no va a impactar en el dato de padrón", explicó.

En ese sentido, quienes hayan cambiado su dirección después de la fecha establecida deberán acudir a votar considerando el domicilio que figuraba en sus documentos al momento del cierre del padrón. Además, Reniec precisó que la asignación de los locales específicos de votación no está bajo su responsabilidad.

"Entonces vamos a votar con el domicilio que teníamos al 7 de abril de este año. Recordar, sí, que el domicilio de los locales de votación específicos está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no del RENIEC", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El Reniec ofrece plataforma para conocer datos y cambios en el padrón previo a las elecciones regionales y municipales.



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Dashboard permite revisar cifras del padrón

La institución también explicó que creó un dashboard denominado "Padrón en cifras", mediante el cual la ciudadanía puede acceder a información general del padrón electoral y realizar consultas según distintos ámbitos geográficos.

"En este dashboard nosotros vamos a poder visualizar la información general del padrón electoral. Podemos hacer también un análisis por departamento, por provincia, por distrito, ya dependiendo de la curiosidad que cada uno tenga, pero es obviamente importante invitarlos a que lo hagan", señaló el representante.

Asimismo, Reniec aclaró que las personas que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones estarán incluidas en el padrón y podrán ejercer su derecho al voto.

"Todo ciudadano peruano que cumple 18 años hasta la fecha de la elección, que en el caso de elección regional y municipal sería hasta el 4 de octubre, están en el padrón y están habilitados para votar", precisó.

Para ingresar a la plataforma, los ciudadanos deben acceder a la página web de Identidad Reniec y dirigirse al apartado de procesos electorales. Allí podrán seleccionar el proceso correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales y posteriormente ingresar al enlace "Padrón en cifras".

La herramienta también reúne información sobre anotaciones, buscadores, verificaciones domiciliarias y estadísticas vinculadas con las variaciones de domicilio.

La plataforma del Reniec busca facilitar el acceso a información electoral antes de los comicios del 4 de octubre. Revisar estos datos con anticipación permitirá a los ciudadanos conocer cómo quedaron registrados en el padrón y evitar confusiones relacionadas con su domicilio electoral.