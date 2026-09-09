Keiko Fujimori plantea menos burocracia y promover inversión sostenible: "El Estado no debe ofrecer obstáculos"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori participó en la ceremonia de inauguración de la 10.ª edición de Expomina Perú 2026, donde sostuvo que el Estado debe impulsar el desarrollo, reducir las trabas burocráticas y fomentar la inversión sostenible.

En esa misma línea, valoró la participación de los empresarios que han confiado e invertido en el Perú, contribuyendo al desarrollo, la generación de negocios y la difusión del potencial del país.

"Agradezco su presencia porque cada inversionista que apuesta por el Perú representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo para nuestra gente. Expomina es más que una feria minera, es un espacio de inversión, de tecnología, de conocimiento y de negocios donde mostramos al mundo el potencial del Perú", expuso.

10° edición de EXPOMINA PERÚ 2026

Fujimori plantea agilizar la inversión privada

Keiko Fujimori sostuvo que el Estado debe reducir las trabas burocráticas y agilizar los procesos para facilitar la inversión y el desarrollo del país.

"En nuestro mensaje a la Nación, planteamos un principio claro, que el Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos, y debe convertirse en un facilitador del desarrollo. El Estado no debe ofrecer obstáculos ni demoras injustificadas. Debemos ofrecer mayor predictibilidad dentro de los plazos razonables", señaló.

Impulsarán inversión con protección ambiental

Además, la mandataria afirmó que el Gobierno combatirá las economías ilegales y promoverá una inversión sostenible para proteger el medio ambiente.

"Vamos a enfrentar a las economías ilegales que destruyen nuestros bosques, contaminan nuestros ríos y amenazan nuestras áreas naturales protegidas- Pero haremos un cambio de cultura y esto lo hemos conversado con el Ministro del Ambiente. Defenderemos el medio ambiente y en simultáneo promoveremos la inversión sostenible", añadió.

EE. UU. reafirma compromiso minero

Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, resaltó los intereses de su país en Occidente durante la ceremonia de inauguración de Expomina Perú 2026.

"En este contexto, las empresas estadounidenses desempeñan un papel relevante, aportando experiencia e innovación para contribuir una minería peruana moderna productiva y segura. Existe un amplio espacio para nuestra colaboración, sin embargo, requiere diálogo permanente e instituciones sólidas. (...). Reafirmamos nuestro compromiso de trabajo junto al Perú, tenemos una gran oportunidad de contribuir a la mineria del futuro", declaró.

La presidenta Keiko Fujimori participó en la inauguración de Expomina Perú 2026, donde sostuvo que el Estado debe facilitar la inversión minera, combatir las economías ilegales y reforzar la protección ambiental.