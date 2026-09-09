Barcelona goleó 5-1 a Feyenoord en su debut de Champions League con doblete de Raphinha

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Barcelona comenzó la Champions League 2026-27 con una goleada sobre Feyenoord. El equipo dirigido por Hansi Flick se impuso 5-1 en el Spotify Camp Nou, con un doblete de Raphinha y goles de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus. Sem Seijn descontó para Feyenoord.

Raphinha abrió el camino para Barcelona

Raphinha abrió el marcador apenas a los tres minutos, después de una jugada individual que terminó con un remate colocado. Barcelona amplió la ventaja en el minuto 22 a través de Karim Adeyemi, quien definió para establecer el 2-0 antes del descanso durante la jornada inaugural.

¡CIERREN EL CAMP NOU, ES UN GOLAZO! Karim Adeyemi se tuvo mucha fe desde lejos y la colgó del ángulo para el 2-0 de Barcelona vs. Feyenoord.



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El brasileño volvió a marcar en el minuto 57 tras recibir un pase preciso de Pedri. Consiguió así su segundo tanto y colocó al Barcelona con tres goles de diferencia, mientras Feyenoord buscaba reducir la ventaja sin conseguirlo en la noche europea.

El cuarto gol llegó en el minuto 77. Lamine Yamal ejecutó un tiro libre que terminó dentro del arco de Feyenoord. El joven atacante amplió la cuenta del conjunto azulgrana en una noche marcada por la efectividad ofensiva del Barcelona durante el debut.

Feyenoord consiguió descontar en el minuto 82 por intermedio de Sem Seijn. El conjunto neerlandés encontró el 4-1 cuando faltaban pocos minutos para terminar el encuentro, pero Barcelona respondió rápidamente para recuperar la diferencia de cuatro goles en el marcador en Europa.

¿DEBUT EN #CHAMPIONSxESPN CON EL BARCELONA? ¡NO IMPORTA! Gabriel Jesús la peinó en la primera que tuvo y la mandó a guardar para el 5-1 vs. Feyenoord.



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Gabriel Jesus cerró la goleada en el Camp Nou

Gabriel Jesus ingresó desde el banco y anotó el quinto gol del Barcelona en el minuto 85. El delantero brasileño apareció para cerrar la cuenta y consiguió su primer tanto con la camiseta azulgrana durante este importante partido europeo disputado en casa por Barcelona allí.

Con el 5-1 definitivo, Barcelona sumó sus primeros tres puntos en la fase liga de la Champions League. El resultado también dejó a Feyenoord sin unidades después de su estreno europeo, mientras el equipo español inició su recorrido continental con una amplia diferencia de goles.

La victoria llegó después de que Barcelona tomara ventaja desde los primeros minutos y mantuviera el marcador favorable durante prácticamente todo el encuentro. Raphinha fue responsable de dos goles, mientras Adeyemi, Yamal y Gabriel Jesus completaron la producción ofensiva del conjunto catalán en la cancha.

El marcador final reflejó una jornada con seis goles en el Spotify Camp Nou. Barcelona anotó cinco veces y Feyenoord consiguió una respuesta en el tramo final. Raphinha convirtió en dos oportunidades, mientras Yamal, Adeyemi y Gabriel Jesus marcaron una vez cada uno en Europa.