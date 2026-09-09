Más de 100 alcaldes protestan por falta de presupuesto para obras y prevención del fenómeno El Niño

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 100 alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) llegaron a exteriores de las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para protestar por la falta de presupuesto para concluir obras, incluidas aquellas que son de prevención ante el fenómeno El Niño.

Alcaldes piden mayor presupuesto para concluir obras

En la mañana de este miércoles 9 de septiembre, en los exteriores de las oficinas de la PCM, ubicado en el distrito de Miraflores, más de 100 alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú levantaron su voz de protesta para exigir al Gobierno central mayores recursos que permitan concluir obras públicas actualmente paralizadas o con riesgo de quedar inconclusas.

Ante las cámaras de Exitosa, el coordinador regional de Remurpe y alcalde de la provincia de San Miguel en Cajamarca, José Carlos Quiroz, expresó su indignación por la falta de presupuesto para garantizar obras como salud, saneamiento, vías de comunicación, así como trabajos de infraestructura destinados a reducir los efectos de las intensas lluvias y del fenómeno El Niño.

"Indignados por la falta de presupuesto, de continuidades de recursos para garantizar obras en los diferentes sectores. (...) Nos hagan venir aquí, a la capital, a mendigar los recursos que, por justicia, nos asiste como primera línea de atención al ciudadano, sino los asiste a millones de peruanos", expresó.

Exigen recursos para enfrentar el fenómeno El Niño

Asimismo, el alcalde José Carlos Quiroz sostuvo que son más de 1200 obras paralizadas que están, en este momento, en riesgo por el fenómeno El Niño. Por ello, piden al Gobierno de Keiko Fujimori analizar la coyuntura política-social para darles una pronta solución.

De no hacer caso a su reclamo, los burgomaestres no dudarán en movilizarse hasta que los recursos sean destinados a sus respectivas jurisdicciones para garantizar el financiamiento hasta la culminación de obras prioritarias, ya que la demora podría incrementar la vulnerabilidad de sus poblaciones y elevar los costos de atención de futuras emergencias.

"Venimos a exigir cosas concretas porque nosotros representamos a la población. De no hacer caso a nuestras demandas, vamos a venir a encadenarnos, a movilizar para que estos recursos sean brindados a la población y garanticen a la culminación de sus obras", indicó.

Respecto al presupuesto destinado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para combatir el fenómeno El Niño, el coordinador regional de Remurpe, señaló que, hasta el momento, "no han sido incluidos". "De ninguna manera, solo han sido declaratorias de emergencia sin ninguna asignación presupuestal", acotó.

De esta manera, más de 100 alcaldes de Remurpe esperan que el Gobierno central adopte medidas concretas para brindar mayor presupuesto que garanticen la continuidad de los proyectos municipales y evitar que obras destinadas a proteger a la población queden paralizadas por falta de recursos.