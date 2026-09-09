Minedu descarta caso de extorsión en la I. E. Fe y Alegría 7 y 10 tras encontrarse una presunta nota con amenazas

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La preocupación se apoderó de la comunidad educativa del colegio Fe y Alegría 7 y 10, en Comas, luego del hallazgo de una presunta nota amenazante en el interior de una de las aulas.

Frente a esta situación, las autoridades decidieron suspender temporalmente las clases presenciales y trasladar a los estudiantes a la modalidad virtual mientras se evaluaban las condiciones de seguridad del plantel.

Sin embargo, el titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales , descartó que el hecho corresponda a un caso de extorsión.

El funcionario aseguró que la Policía Nacional participó en la evaluación de lo ocurrido y que ya se vienen coordinando acciones para garantizar el retorno de los alumnos a las aulas.

DRELM descarta caso de extorsión

Durante la entrevista, Gonzales sostuvo que el hallazgo de la nota corresponde a una situación originada dentro de la propia institución educativa y señaló que existiría la presunción de que fue dejada por uno de los estudiantes.

"El tipo que usted menciona aquí es un caso dentro de la escuela y se descarta que sea extorsión. Se ha evaluado por la policía y hemos garantizado ya el trabajo que se va a hacer en conjunto para resguardar esta institución educativa a partir de hoy y el día de mañana estaremos ya retornando a la presencialidad con nuestros estudiantes", manifestó.

Consultado sobre si ya se había determinado quién dejó el mensaje, el titular de la DRELM respondió: "Sí, dentro del aula se presume de alguno de los estudiantes."

De esta manera, la autoridad educativa remarcó que las evaluaciones continuarán dentro del colegio para determinar las características del hecho y establecer las acciones correspondientes.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La institución educativa Fe y Alegría 7 y 10, de Comas, suspendió clases presenciales y mandaron a la virtualidad a sus alumnos debido al hallazgo de una presunta nota amenazante en el interior de una de las aulas. Sin embargo, Cornelio Gonzales,... pic.twitter.com/gmdG7lOEbT — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

Anuncian apoyo psicológico y mayor seguridad

Más allá de las medidas de seguridad, Gonzales indicó que las autoridades educativas activaron los protocolos de convivencia interna para atender el impacto que el incidente pudo generar entre los menores.

"Activando todos los protocolos de convivencia interna, tanto la UG, la DREL, vamos a estar asistiendo con la parte socioemocional de los chicos porque esto es un tema que se ha generado por alguno de ellos pero tenemos que darle la asistencia a todos, charla permanente para que ellos también tengan una convivencia sana."

El funcionario explicó que los estudiantes involucrados recibirán acompañamiento socioemocional y que, posteriormente, se aplicarán las normas contempladas en el reglamento interno de la institución educativa.

"Ellos siguen un tratamiento socioemocional, son menores de edad y luego ya se procede con las normas del colegio, tienen un reglamento interno y ellos coordinan. Pero la autoridad educativa va a estar presente para el aspecto socioemocional al alumno que se identifica como a los demás porque es un tema que genera de todas maneras una psicosis. Y aquí en Comas debe haber seguridad en todas las escuelas garantizado por la Policía Nacional."

La DRELM busca que el retorno a las clases presenciales se produzca bajo condiciones evaluadas por la Policía Nacional, mientras continúa la revisión del caso dentro del colegio.

Paralelamente, las autoridades anunciaron acompañamiento psicológico para los estudiantes y reforzamiento de la seguridad, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de la comunidad educativa.