Pago de Pensión 65: conoce los más de 180 puntos de cobro de la subvención de S/ 350

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pensión 65 desplegará más de 180 puntos de cobro en las localidades más alejadas del país para facilitar el acceso al pago de la subvención de S/350 correspondiente al padrón IV (julio-agosto). Conoce en esta nota de Exitosa el cronograma.

Pensión 65 despliega "carritos y avioncitos pagadores"

Pensión 65, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desplegará, desde este jueves 10 de septiembre, alrededor de 188 puntos de cobro en diferentes localidades del país para acercar la subvención económica de S/350 (corresponde a un pago bimestral) a los adultos mayores que viven en las zonas más alejadas y de difícil acceso del Perú.

Esta modalidad de pago estará a cargo de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), conocidas como "carritos y avioncitos pagadores", que permiten trasladar el dinero hasta localidades donde los beneficiarios tienen dificultades para desplazarse hacia una agencia del Banco de la Nación.

De acuerdo con el cronograma oficial de Pensión 65 para 2026, el periodo correspondiente al padrón IV (julio-agosto) contempla como fecha de inicio del cobro mediante ETV el jueves 10 de septiembre en 10 anexos y comunidades, como los centros poblados Santa Lucía de Puno y Tambo Callebamba de Apurímac. Cabe destacara que el pago en agencias bancarias para este mismo periodo comenzó el lunes 3 de agosto.

Cronograma de pago Pensión 65: puntos de cobro

El recorrido de los "carritos y avioncitos pagadores" culminará el 20 de octubre en la zona de Untuca, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, región Puno. En esta edición, las ETV recorrerán 188 puntos, donde más de 42 mil usuarios cobrarán el apoyo económico sin la necesidad de desplazarse a otras localidades en las que haya una agencia del Banco de la Nación o agentes Multired.

La medida también tiene como objetivo dinamizar la economía local, debido a que adquieren sus productos de primera necesidad en los negocios locales. Entre los departamentos beneficiados con esta iniciativa se encuentran:

Puno, que tiene 44 comunidades.

Apurímac (40).

Arequipa (19).

Loreto (19).

Amazonas (13).

Cusco (12).

Huánuco (9).

Cajamarca (8).

La Libertad (7).

Ayacucho (6).

Piura (5).

Áncash (3).

Lima (2).

Lambayeque (1).

Para poder revisar con mayor detenimiento el cronograma completo con la fecha y el punto de cobro de la Pensión 65 que corresponde a cada localidad, puedes dar clic en el siguiente LINK de forma gratuita.

Pensión 65: ¿Cómo saber si eres beneficiario?

Para saber si eres uno de los beneficiarios del pago de Pensión 65, se pone a disposición la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la opción "Infórmate aquí". Digita el número del DNI del adulto mayor. Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla. Haz clic en "Buscar".

De esta manera, Pensión 65 busca garantizar que la subvención económica de S/350 llegue de manera oportuna a los adultos mayores que viven en las zonas más alejadas del país. Serán cerca de 200 puntos de cobro que se desplegará con "carritos y avioncitos pagadores" entre el 10 de septiembre al 20 de octubre, en las localidades más distantes del país para más de 42 mil usuarios.