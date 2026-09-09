Apple presenta sus nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max: además del Duo, su primer modelo plegable

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

En una jornada histórica para el sector tecnológico internacional, Apple concretó la presentación oficial de su nueva línea de smartphones encabezada por los modelos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado iPhone Duo, el primer teléfono inteligente plegable de la compañía.

Nueva generación y un nuevo modelo

Este último dispositivo irrumpe en el mercado con una pantalla flexible de 7,6 pulgadas, elegante estructura de titanio, compatibilidad con el Apple Pencil y soporte para multitarea al ejecutar dos aplicaciones en paralelo, consolidándose como la innovación técnica más audaz de la firma en los últimos años.

Por su parte, la gama Pro estrena el procesador A20 Pro, un avanzado sistema fotográfico con apertura variable y la integración profunda de herramientas de inteligencia artificial a través de Siri AI.

Nuevo iPhone 18 Pro 🔥 pic.twitter.com/r8lY1xeUl7 — Adrián Santos (@techsantos) September 9, 2026

El gran ausente

Sin embargo, el Keynote estuvo marcado por un giro de estrategia comercial sin precedentes: la notable ausencia del iPhone 18 convencional. Por primera vez en muchos años, la firma tecnológica decidió reservar su emblemática conferencia de septiembre de 2026 exclusivamente para sus modelos de gama alta y su nueva categoría plegable, rompiendo la tradición de lanzar en simultáneo la versión estándar junto con las ediciones Pro.

Diversos informes de la industria señalan que el modelo base llegará recién durante los primeros meses de 2027, posiblemente acompañado por el económico iPhone 18e y una nueva versión del iPhone Air.

Esta estratégica división de lanzamientos respondería al acelerado crecimiento de su catálogo, permitiendo que los dispositivos de mayor costo y margen comercial —como el iPhone Duo, cuyo precio roza los 2.000 dólares— concentren la atención del público durante la crucial temporada navideña y de fin de año.

JUST IN: Apple unveils its first foldable phone, iPhone Duo.



When opened, it is the thinnest iPhone ever.



The phone is 50% larger than the iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/Wby0jQVLkr — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

A ello se suma la necesidad de equilibrar sus ingresos a lo largo del año calendario y responder a las severas presiones asociadas a la escasez mundial de procesadores y chips de memoria, factor que ha elevado los costos de producción.

Ante este escenario, la compañía ha optado por priorizar la fabricación de sus equipos más prémium, prolongando la vigencia comercial del iPhone 17 como la opción convencional más reciente para los consumidores.

Esta reestructuración confirma un cambio determinante en la visión de Apple. Al postergar la variante estándar hasta el primer trimestre de 2027, la gigante tecnológica no solo busca maximizar la rentabilidad, sino que redefine la manera en que segmenta a su audiencia, apostando por posicionar la tecnología plegable y el rendimiento profesional como los verdaderos motores de su catálogo estelar.