Crisis en Camisea: Precio de balón de gas subiría un 10% y plantas operan al mínimo

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas, Abel Camasca, advirtió del aumento inminente del precio de balón de gas doméstico ante un posible desabastecimiento de GLP.

Familias serán afectadas

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Camasca expresó la preocupación del sector al informar que la crisis del combustible también los está afectando, ello debido a que la empresa Plus Petro paralizó la producción de GLP.

"Recordemos que el gas natural seco abastece a más de 2 millones de usuarios en Lima y el GLP, el líquido, abastece a más de 8 millones de usuarios a nivel nacional. En estos momentos estamos bastante preocupados, los que representamos y comercializamos el GLP, porque ayer ya la empresa Plus Petrol ha indicado la paralización de la producción de GLP y vamos a depender de la existencias que tenga este terminal y del ciclo de importación", explicó.

En cuanto a el stock de las empresas que forman parte de la asociación, Camasca indicó que actualmente cuentan con el stock adquirido en compras normales, lo que cubre el 30% de lo que ya no produce Camisea. Ello quiere decir que las empresas están trabajando con un pequeña parte de los productos entregaban antes de la crisis.

"El costo del balón, cada planta debe manejar su estructura de costos. Pondría solamente un ejemplo: Si antes eh los que cargan en Plus Petrol Pisco, les demoraba 14 horas cargar y si ahora se van de 3 a 5 días y hay un costo de logística. Planta paralizada, trabajadores paralizados esperando el producto. [¿En su empresa cuanto deberá variar el precio?] Bueno, estaría en un orden de 10%", reveló.

Recomendaciones a la población

En ese sentido, Abel Camasca recomendó a los ciudadanos acudan a las plantas envasadoras de balón de gas para que tengan precios más exacto y pidió que compren en locales autorizados donde el precio esté fijado por el programa Facilito del Minem. Aquellas distribuidoras que varíen sus precios pueden ser denunciados: "Dado a que en la especulación en la larga cadena de comercialización eh puede originar eh precios caprichosos".

