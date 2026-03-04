MINEM sugiere construir planta regasificadora tras deflagración en Camisea: "Es conveniente para el Perú"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José María Balcázar continúa trabajando para reducir el impacto de las crisis energética que se generó en el país a raíz de la deflagración ocurrida en uno de los ductos de distribución del gas de Camisea en Cusco.

Plantean construir planta regasificadora en la costa

En medio de esta complicada situación, el Comité de Crisis, liderado por la premier Denisse Miralles, realizó una conferencia dando a conocer mayores detalles de las medidas a tomar. Uno de los que estuvo en este equipo de trabajo es el ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino.

El integrante de la PCM fue consultado sobre la posibilidad de construir un segundo ducto y así evitar una compleja situación como la que se vive en la actualidad. El ministro aseguró que esa chance es bastante complicada ya que demoraría varios años hasta su inicio de operaciones.

"Este gaseoducto tiene 21 años y hace años se envió la posibilidad de hacer otro ducto y quedó en nada, se interrumpió por diversos factores. Los gobiernos anteriores tuvieron la posibilidad de hacer otro ductor y es un tema que no se hace de un mes para otro ya que demora varios años entre la planificación y ejecución", indicó.

En esa misma línea, Victorino reconoció que lo que si se analiza es la construcción de una planta regasificadora en la costa para así evitar que exista un colapso energético como el que atraviesa actualmente la capital. Esto ayudaría a tener una reserva de este recurso natural en situaciones como la ocurrida en La Convención.

"Hay también la posibilidad de instalar una planta regasificadora lo cual es mucho más conveniente para el Perú porque pueda pasar cualquier cosa con Camisea y parar totalmente el suministro de gas, en cambio teniendo una planta tendríamos la oportunidad de comprar gas de donde sea, a parte de tener una reserva propia lo cual evitaría cualquier tipo de colapso", añadió.

Buscarán dejar el proyecto encaminado

El titular del MINEM dejó en claro que en estos cinco meses buscarán cristalizar este proyecto y dejarlo casi listo para que el gobierno que entre el 28 de julio pueda ponerlo en ejecución.

"Hemos estado analizando y ya se tiene algo de esto hecho por los gobiernos anteriores y vamos a retomarlo donde esperamos que el poco tiempo que nos queda dejar por lo menos las bases del concurso o el proyecto listo para lanzarlo para que el Perú tenga una planta regasificadora de gas y no volvamos a pasar por estos momentos que estamos pasando", finalizó.

