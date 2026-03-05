Planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con reservas de GLP para atender consumo interno, asegura Osinergmin

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú atraviesa por una profunda crisis energética a raíz de la fuga y deflagración de gas en uno de los gaseoductos que transporte este recurso desde Camisea en Cusco. A partir de ahí, el Ejecutivo ha desplegado una serie de acciones para garantizar que dicho combustible pueda seguir llegando a todo el territorio y especialmente a las actividades esenciales.

Planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con reservas de GLP

Para colmo de males, este martes se conoció que la planta de Pluspetrol en Pisco paralizó la producción del gas licuado de petróleo debido a la falta de líquidos provenientes del gas natural. Este hecho significaría la escases del preciado recurso en la capital y otras zonas del país en los próximos días.

Sin embargo, este miércoles 5 de marzo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) emitió un comunicado indicando que dicha Planta al sur de Lima cuenta con las reservas suficientes de GLP para atender la demanda del mercado interno por los próximos 12 días.

A su vez, indicó que en el puerto del Callao también se cuenta con inventarios que contienen este recurso natural lo cual permitirá brindar la contingencia necesaria y así continuar con la distribución de este combustible.

"Osinergmin informa que la planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con inventarios de GLP suficientes para atender su demanda habitual del mercado interno por aproximadamente 12 días. Asimismo, en los puertos del Callao se dispone de inventarios adicionales que permitirán cubrir cerca de 6 días de consumo", indicaron.

Pluspetrol cuenta con reservas de GLP para los próximos 12 días.

Alza de precio de la gasolina se debe a factores internacionales

En el mismo pronunciamiento, la entidad, adscrita a la PCM, dejó en claro que alza de los precios de la gasolina se debe exclusivamente al conflicto internacional ocurrido en el Medio Oriente.

Sin embargo, también indicaron que esta problemática se debe a la especulación del público ante la falta de este recurso vital.

"En relación a los precios de la gasolina premium y regular y del GLP vehicular, las variaciones observadas responden principalmente a factores del mercado internacional, asociados a contexto geopolítico en Medio Oriente, y no al racionamiento de gas natural. No obstante, también se advierte la presencia de posibles comportamientos especulativos en algunos casos", añadió.

En resumen, Osinergmin aseguró que la planta de Pluspetrol cuenta con las reservas suficientes para atender la demanda interna de GLP por los próximos 12 días.