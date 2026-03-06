Industrias dejarán de usar GNV tras racionamiento: Osinergmin habilita uso temporal de GLP para evitar paralización

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis de del gas obligó a Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería a implementar medidas excepcionales y transitorias para que las industrias puedan cambiar el GNV por combustibles alternativos debido a la emergencia en el sistema de transporte.

Industrias usarán combustibles alternativos

A raíz del racionamiento que el gobierno ordenó para el GNV, que prioriza a los hogares y el transporte público masico. Osinergmin publicó un comunicado este 6 de marzo, que informa de la migración temporal a combustibles alternativos a través de la Resolución de Consejo Directivo N.º 39-2026-OS/CD, que autoriza el uso de Gas Licuado de Petróleo o combustibles líquidos.

"En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 002-2026-EM, normativa que forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para enfrentar la emergencia en el sistema de transporte de gas natural", señalan.

La medida se da para que las industrias que se vieron afectadas por la falta de GNV, por ello se habilitó de forma temporal el uso de instalaciones existentes destinadas al consumo de GLP u otros combustibles líquidos siempre que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas y cuenten con una póliza de seguro vigente.

"Las medidas transitorias aprobadas permiten exceptuar temporalmente, y bajo condiciones técnicas de seguridad, el cumplimiento de determinadas disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades productivas vinculadas al sector hidrocarburos", informaron.

¿Desabastecimiento de GLP?

En medio de esta medida, en la capital se registran largas colas de vehículos que buscan GLP como combustible alternativo al GNV, también por el racionamiento y por lo tanto un aumento del precio de dicho combustible.

Las largas colas de autos y mototaxis en busca de GLP se han registrado en San Juan de Miraflores, Chorrillos, La Victoria, Los Olivos y Ventanilla. El precio está rondando los 7.19 soles hasta los 12 soles.

Todo ello sucede pese a que el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, aseguró ante el Pleno del Congreso que no se produciría desabastecimiento de GLP durante la emergencia por GNV, lo que se viene registrando este último viernes 6 de marzo son largas colas en los diferentes grifos de la capital de todo tipo de unidades que buscan el combustible en alternativa ante la falta de gas natural.

Es así que Osinergmin ha implementado medidas excepcionales que autorizan que las industrias miguen temporalmente a combustibles alternativos ante el racionamiento de GNV.