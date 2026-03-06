Largas colas de vehículos en grifos por GLP: Se registra un aumento en el precio en varios distritos de Lima

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vehículos forman largas colas en grifos de la capital en busca de Gas Licuado de Petróleo (GLP), ante el desabasteciendo de Gas Natural Vehicular (GNV), debido a ello se registra un aumento en el precio del combustible.

Vehículos buscan GLP

Pese a que el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, aseguró ante el Pleno del Congreso que no se produciría desabastecimiento de GLP durante la emergencia por GNV, lo que se viene registrando este último viernes 6 de marzo son largas colas en los diferentes grifos de la capital de todo tipo de unidades que buscan el combustible en alternativa ante la falta de gas natural.

"Es un tema completamente controlado. No va a faltar GLP y gasolina, desde el Gobierno, de manera articulada con el sector privado, estamos trabajando para restituir el suministro de gas natural dentro de los 14 días planteados para la duración de la emergencia", señaló.

Además, mencionó la emisión de un decreto supremo que autoriza a las industrias a utilizar combustibles alternativos, entre los que se encuentra el GLP y el diésel 2, exonerándolas de forma temporal de los trámites habituales.

Debido a la alta demanda del combustible, se registró un aumento en el precio del gas licuado de petróleo, lo que ha ocasionado que los conductores transiten por la capital en busca de grifos que abastezcan con un precio accesible para sus bolsillos.

Las largas colas de autos y mototaxis en busca de GLP se han registrado en San Juan de Miraflores, Chorrillos, La Victoria, Los Olivos y Ventanilla. El precio está rondando los 7.19 soles hasta los 10 soles.

Cabe señalar que el ministro de Alfaro advirtió que el problema en nuestro país se cruza con el conflicto en el Medio Oriente, por el cierre del estrecho de Ormúz, lo que ha generado un aumento en los combustibles en general.

Osinergmin asegura que hay reservas de GLP

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) emitió un comunicado indicando que la planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con las reservas necesarias de GLP para atender la demandas del mercado interno por los próximos 11 días.

A su vez, indicó que en el puerto del Callao también se cuenta con inventarios que contienen este recurso natural lo cual permitirá brindar la contingencia necesaria y así continuar con la distribución de este combustible.

Es en medio de ello que este viernes 6 de marzo, los grifos de la capital amanecieron con largas filas de vehículos que buscan abastecerse de GLP; lo que ha causado un aumento en el precio por la demanda.