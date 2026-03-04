Gas en crisis: Pluspetrol PARALIZA su producción de GLP tras corte de transporte de líquidos de gas natural

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Siguen las repercusiones por la fuga y deflagración de gas natural de TGP. En el cuarto día de emergencia del combustible, la empresa Pluspetrol anunció las medidas de contingencia que viene ejecutando ante la crisis, como la paralización de su producción de GLP.

Pluspetrol ejecuta acciones de contingencia ante emergencia por gas

Mediante un comunicado, la operadora del Consorcio Camisea explicó que, debido a la interrupción del transporte de gas natural y sus líquidos que dispuso la empresa Transportadoras de Gas del Perú, se produjeron restricciones en la cadena de suministro.

"Alertados del evento, y a pedido de TGP, ese mismo día procedimos a parar producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural, quedando así habilitada TGP para realizar las intervenciones en su sistema de ductos", indicó Pluspetrol.

En ese sentido, la compañía informó sobre la paralización de la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en su planta de Pisco, debido a que los líquidos del gas natural no llegan a sus instalaciones.

Además, Pluspetrol anunció que viene ejecutando acciones de contingencia para facilitar los despachos del GLP en Pisco, Ica, atendiendo cisternas debido al incremento de su afluencia, según indicó.

Pese a ello, la compañía aseguró que las instalaciones vinculadas a la producción del GLP y otros productos se encuentran operativas, y que las operaciones continúan bajo protocolos de seguridad y seguimiento permanente.

Además, ha puesto a disposición de TGP, con la que mantiene constante comunicación, sus recursos logísticos y viene coordinando con las autoridades nacionales para contribuir a una solución en el breve plazo posible.

"Nuestras Plantas de Malvinas y Pisco se mantienen listas para reanudar producción a plena capacidad una vez que TGP haya reiniciado su servicio de transporte en los ductos de gas natural y líquidos de gas natural", precisó.

Finalmente, sostuvo que el restablecimiento pleno de su producción solo será una realidad a nivel técnico cuando el sistema de transporte se encuentre plenamente operativo. En tanto, el ducto de gas natural y el de líquidos de gas natural aun presenta daños.

Fiscalía inició investigación a TGP por fuga de gas natural

Luego de haber iniciado "diligencias urgentes" ante la emergencia, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho), con competencia en materia ambiental, anunció el inicio de una investigación preliminar contra la empresa Transportadoras de Gas del Perú S.A.

Los delitos que se le atribuyen son de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

