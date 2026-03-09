RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Según lo programado

Crisis del gas natural: Reparación del ducto de TGP en Megantoni marcha en un 48 %, confirma Minem

Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, aseguró que la reparación del ductor que transporta el gas natural de Camisera viene avanzando de acuerdo a lo programado por el gobierno.

Trabajos en ducto de Megantoni marchan al 48 %, confirma Minem.
Trabajos en ducto de Megantoni marchan al 48 %, confirma Minem. (Osinergmin)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El Perú atraviesa por una profunda crisis energética a raíz de un incidente ocurrido el pasado 1 de marzo en uno de los ductos que transporta el gas de Camisea hacia el resto del país. Debido a la interrupción de este preciado recurso, se ha generado una grave situación en la capital y otros puntos del territorio el cual viene siendo atendido por el gobierno.

Reparación del ducto marcha en un 48 %

Precisamente, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, realizó una actualización de como marchan los trabajos en el distrito de Megantoni en Cusco los cuales están programados para retomar operaciones desde el 14 de marzo.

De acuerdo lo indicado por el titular del Minem, los avances se vienen dando de acuerdo a lo programado e incluso aseguró que estos andan en un 48 %. Eso sí, las labores deben seguir con los estipulado por lo que el sábado ya podría haber suministro de gas natural en la costa del Perú.

"Va a entrar primero la tubería de gas que debe estar llenándose el miércoles, luego se llenará la tubería de líquidos el jueves, y, posiblemente, el viernes ya tengamos gas en Melchorita y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar el gas a la ciudad", indicó.

Osinergmin determinará causas de la deflagración de gas en ducto de Camisea.
Incidente en ducto del gas de Camisea generó crisis energética en el país.

Premier confía en que Congreso otorgará voto de confianza pese a crisis por GNV: "Nuestro país no puede parar"
Lee también

Premier confía en que Congreso otorgará voto de confianza pese a crisis por GNV: "Nuestro país no puede parar"

Aún no presentan informe de incidente

Tal como lo indicó el Ejecutivo en reportes anteriores, la empresa Transportadora de Gas del Perú cuenta con 10 días para presentar un informe detallado el cual revele las causas del incidente ocurrido el 1 de marzo en Megantoni.

Eso sí, Alfaro indicó que se descarta cualquier posibilidad de atentado contra las instalaciones ya que había personal de la compañía laborando con total normalidad. De todas formas, TGP deberá cumplir con lo estipulado por las autoridades para evitar especulaciones y comentarios de todo tipo.

"TGP no ha presentado todavía el informe de las causas, pero se ha descartado cualquier atentado. Tiene que determinarse en todo el análisis final los resultados y la causa de la falla. Había personal ahí, algo ha tenido que pasar, tienen que explicar exactamente qué hicieron o dejaron de hacer para que ocurra este incidente", añadió.

Emergencia energética: Ejecutivo aprueba apoyo económico para familias vulnerables y taxistas
Lee también

Emergencia energética: Ejecutivo aprueba apoyo económico para familias vulnerables y taxistas

En resumen, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó que los trabajos en el ducto ubicado en Megantoni se encuentran al 48 %, según lo estimado. Desde el inicio, las autoridades dejaron en claro que el 14 de marzo será la fecha límite para retomar operaciones.

Temas relacionados Angelo Alfaro ducto gas de Camisea gas natural Megantoni Minem

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA