Crisis del gas natural: Reparación del ducto de TGP en Megantoni marcha en un 48 %, confirma Minem

El Perú atraviesa por una profunda crisis energética a raíz de un incidente ocurrido el pasado 1 de marzo en uno de los ductos que transporta el gas de Camisea hacia el resto del país. Debido a la interrupción de este preciado recurso, se ha generado una grave situación en la capital y otros puntos del territorio el cual viene siendo atendido por el gobierno.

Reparación del ducto marcha en un 48 %

Precisamente, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, realizó una actualización de como marchan los trabajos en el distrito de Megantoni en Cusco los cuales están programados para retomar operaciones desde el 14 de marzo.

De acuerdo lo indicado por el titular del Minem, los avances se vienen dando de acuerdo a lo programado e incluso aseguró que estos andan en un 48 %. Eso sí, las labores deben seguir con los estipulado por lo que el sábado ya podría haber suministro de gas natural en la costa del Perú.

"Va a entrar primero la tubería de gas que debe estar llenándose el miércoles, luego se llenará la tubería de líquidos el jueves, y, posiblemente, el viernes ya tengamos gas en Melchorita y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar el gas a la ciudad", indicó.

Incidente en ducto del gas de Camisea generó crisis energética en el país.

Aún no presentan informe de incidente

Tal como lo indicó el Ejecutivo en reportes anteriores, la empresa Transportadora de Gas del Perú cuenta con 10 días para presentar un informe detallado el cual revele las causas del incidente ocurrido el 1 de marzo en Megantoni.

Eso sí, Alfaro indicó que se descarta cualquier posibilidad de atentado contra las instalaciones ya que había personal de la compañía laborando con total normalidad. De todas formas, TGP deberá cumplir con lo estipulado por las autoridades para evitar especulaciones y comentarios de todo tipo.

"TGP no ha presentado todavía el informe de las causas, pero se ha descartado cualquier atentado. Tiene que determinarse en todo el análisis final los resultados y la causa de la falla. Había personal ahí, algo ha tenido que pasar, tienen que explicar exactamente qué hicieron o dejaron de hacer para que ocurra este incidente", añadió.

En resumen, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó que los trabajos en el ducto ubicado en Megantoni se encuentran al 48 %, según lo estimado. Desde el inicio, las autoridades dejaron en claro que el 14 de marzo será la fecha límite para retomar operaciones.