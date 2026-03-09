Oleajes anómalos: 90 puertos se encuentran CERRADOS por este fenómeno que se presentaría hasta el 12 de marzo

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que desde la tarde de este lunes 09 de marzo, 90 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad en el, este fenómeno se presentaría hasta el 12 de marzo.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con lo mencionado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 36 puertos abiertos y 90 cerrados, de los cuales 19 son del litoral norte, 50 del centro y 21 del sur, los cuales se detallan a continuación:

Litoral Norte: Caleta San José, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Puerto Pimentel, Terminal Multiboyas Eten, Caleta Cherrepe, Caleta Guadalupito, Caleta Huanchaco, Caleta La Barranca, Caleta Magdalena de Cao, Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry, Puerto Malabrigo, Puerto Morin, Puerto Pacasmayo, Puerto Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry terminal internacional, Terminal Multiboyas Salaverry, Caleta Lobitos (Talara), Caleta San Pablo y Puerto Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro)

Litoral Sur: Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo, Muelle ENAPU (Ilo), Muelle Engie, Muelle Fiscal Ilo, Muelle SPCC (Patio Puerto), Punta Picata, Terminal Multiboyas Petroperu, Terminal Multiboyas Tablones, Terminal Multiboyas TLT, Terminal Portuario Marine Trestle Tablones, Caleta Atico, Caleta El Faro, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani (Muelle Ocean Fish), Terminal Multiboyas Mollendo, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Portuario Tisur (Muelle "C") y Terminal Portuario Tisur (Muelle "F")

Litoral Centro: Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Muelle 3 (TPMC), Muelle 4 (TPMC), Puerto Chancay (Bahía), Terminal Multiboyas BPO, Caleta Coishco, Caleta El Dorado, Caleta La Gramita, Caleta Los Chimus, Caleta Santa, Caleta Tortugas (Chimbote), Muelle Portuario Sider "C" (Chimbote), Puerto Casma, Puerto Chimbote, Puerto Samanco, Terminal Multiboyas Chimbote, Terminal Portuario Chimbote Muelle N° 1 y Muelle N° 2, Caleta Carquin, Caleta Vegueta, Puerto Huacho, Caleta Laguna Grande, Caleta Lagunillas, Caleta San Andrés, Puerto Cerro Azul, Puerto Tambo de Mora, Terminal Portuario LNG-Melchorita, Caleta Chala, Caleta Lomas, Caleta Nazca, Caleta Puerto Viejo, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Puerto San Juan, Puerto San Nicolas, entre otros que forman parte del listado,

Recomendaciones:

Se recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante tomar en cuenta las recomendaciones para que no pongan en riesgo sus vidas.