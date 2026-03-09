RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fenómeno El Niño se asoma

¡Atención! Indeci advierte lluvias intensas para las próximas 24 horas en 14 regiones

Fuerte fenómeno climatológico previsto para 14 regiones estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la tarde del martes 10 de marzo.

Lluvias intensas se registrarán en las próximas 24 horas en 14 regiones.
Lluvias intensas se registrarán en las próximas 24 horas en 14 regiones. Difusión

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2026

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de nuevas lluvias de hasta fuerte intensidad en 14 regiones del Perú para las próximas 24 horas.

A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 068, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del martes 10 de marzo en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  • Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
  • Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
  • Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. 
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. 
  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo Tarma y Yauli.
  • Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
  • Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Patumayo, Requena y Ucayali.
  • Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata.
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.
  • Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara.
  • Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Ramón, Sandía y Yunguyo.
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja y Tocache. 
  • Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. 
  • Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús. 

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra central y norte, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur

ENFEN mantiene el estado de "alerta" de 'El Niño Costero': Podría alcanzar magnitud "moderada"
Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta, centro y sur, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura). En la costa centro, no se descarta ocurrencia de lluvia dispersa y ligera.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Gobierno declara estado de emergencia a 246 distritos de 14 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas
Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'

