¡Atención! Indeci advierte lluvias intensas para las próximas 24 horas en 14 regiones

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de nuevas lluvias de hasta fuerte intensidad en 14 regiones del Perú para las próximas 24 horas.

A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 068, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del martes 10 de marzo en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Arequipa : Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cusco : Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo Tarma y Yauli. Lima : Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Patumayo, Requena y Ucayali.

: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Patumayo, Requena y Ucayali. Madre de Dios : Manu, Tahuamanu y Tambopata.

: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara. Puno : Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Ramón, Sandía y Yunguyo.

: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Ramón, Sandía y Yunguyo. San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja y Tocache.

: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja y Tocache. Tumbes : Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.

🟠Hasta el 10/3 se presentarían #LluviasIntensas (nivel naranja) en varias provincias de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali, según informó el @Senamhiperu. pic.twitter.com/U2wnKhDzc1 — COEN - INDECI (@COENPeru) March 9, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra central y norte, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta, centro y sur, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura). En la costa centro, no se descarta ocurrencia de lluvia dispersa y ligera.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.