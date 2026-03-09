Crisis en Medio Oriente: Donald Trump indica que guerra con Irán está "prácticamente terminada"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó para la cadena CBS que la guerra con Irán está "prácticamente terminada". Ello, tras 10 días del inicio del conflicto bélico en Medio Oriente. Anteriormente, indicó que el conflicto podría abarcar entre cuatro y cinco semanas, pero ahora la situación está "muy avanzada".

"Prácticamente terminada"

Durante una entrevista telefónica con el medio CBS, Donald Trump reveló que la guerra con Irán "está prácticamente terminada" en donde aseguró que Washington e Israel se encuentran "muy adelantados" respecto al inicial plazo previsto del conflicto.

Bajo la operación 'Furia Épica', el mandatario de la Casa Blanca indició que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea" con la cual contrarrestar el avance de sus tropas. "No les queda nada en términos militares", aseguró.

"Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones", precisó.

Inicialmente, el presidente republicano refirió que la campaña militar en contra del régimen iraní estaba estimado en un plazo entre cuatro y cinco semanas.

En la misma comunicación indicó que está considerando "tomar el control" del estrecho de Ormuz , pase por el cual ya estarían transitando barcos pero que quedó paralizado por el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Por otro lado, se pronunció por el ascenso de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, hijo de Alí Jamenei. "Ningún mensaje para él, ninguno en absoluto", indicó. Además, consideró su llegada como "inaceptable" indicando que "tenía en mente" otras figuras para dirigir el país.

Ataques contra Irán se intensificaron

El último fin de semana, Israel elevó los ataques militares en contra de Irán dando paso a ataques al almacenamiento de petróleo en Teherán. La medida fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) precisando como puntos de ataques "a varios consumidores, incluidas entidades militares en Irán".

"Este es un ataque significativo que constituye un paso adicional para profundizar el daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", precisó el Ejército israelí a través de un comunicado.

Adicional a ello, Washington autorizó la venta de 12,000 bombas aéreas a Israel lo que escala el conflicto bélico a una nueva fase sin retorno. Ello, sumado al constante despliegue por parte de ambas naciones en contra del régimen iraní.

