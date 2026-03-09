Emergencia energética: Ejecutivo aprueba apoyo económico para familias vulnerables y taxistas

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo aprobó nuevas medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera, con la finalidad de apoyar a la población más vulnerable y a los usuarios del gas natural vehicular (GNV), frente a la emergencia energética declarada desde el último 1 de marzo.

La medida adoptada por el gobierno de José María Balcázar se enmarca en el Decreto de Urgencia N.° 002-2026, publicado la noche del 8 de marzo en el boletín de normas del Diario Oficial El Peruano.

Apoyo a la canasta básica mediante vale de descuento

La primera medida es otorgar, de manera excepcional y por única vez, un vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) adicional por el importe de S/ 10.00, a fin de impulsar la compensación social y promoción para el acceso al GLP de la población más vulnerable.

Esto permitiría que, en marzo, más de 1.2 millones de hogares beneficiarios de este programa tendrán un descuento de 30 soles al momento de adquirir un balón de gas doméstico, lo que les brindará un importante apoyo a su canasta básica familiar.

Por otro lado, el gobierno de transición también dispuso la suspensión por 60 días calendarios, de la aplicación del factor de recaudo de financiamiento del Programa Ahorro GNV del FISE, así como de cualquier concepto o comisión asociado a dicho programa.

Medidas en favor de los taxistas

Del mismo modo, el Poder Ejecutivo estableció que el FISE brinde, por única vez, y sin retorno, un financiamiento de S/ 120 a las personas naturales y/o jurídicas que prestan el servicio de taxi que usan gas natural vehicular.

Cabe señalar que, la medida tendrá valor en cada vehículo que a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma se encuentre autorizado por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y las municipalidades provinciales competentes, según corresponda, en las regiones de Lima, Callao e Ica.

Es importante mencionar que, el mencionado decreto supremo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de contribuir a la cobertura de la canasta básica familiar de consumo, garantizar la seguridad energética del país y la estabilidad de las actividades económicas esenciales.

Finalmente, el presente dispositivo es refrendado por el presidente José María Balcázar, la primera ministra, Denisse Miralles, así como los titulares de Economía y Finanzas; Gerardo López Gonzáles, y de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi.