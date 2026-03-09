¡Es oficial!: Minedu coordina con colegios privados para asegurar continuidad educativa

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) inició coordinaciones con representantes de colegios privados para asegurar la continuidad educativa durante los días en que se aplicarán clases virtuales en Lima Metropolitana y el Callao.

La medida se implementa en medio de la emergencia energética que atraviesa el país, situación que ha generado dificultades en el transporte y en el abastecimiento de combustible. Frente a este escenario, las autoridades educativas buscan evitar que el desarrollo del año escolar se vea afectado.

Durante una reunión con asociaciones y gremios de instituciones educativas privadas, el titular del sector explicó el alcance de la disposición que permite realizar clases remotas de manera temporal. Según indicó, el objetivo principal es mantener el servicio educativo mientras se normaliza la situación.

"Esta es una disposición temporal y excepcional. Debemos precisar que no es una medida educativa en sí misma, corresponde a una medida de contingencia frente a la crisis energética", señaló el ministro de Educación durante el encuentro.

La norma establece que los colegios públicos y privados podrán desarrollar sus actividades de forma remota hasta el 14 de marzo, mientras se adoptan acciones para enfrentar la contingencia energética que afecta al país.

🤝 Sectores público y privado articulan acciones por la educación



El ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, se reunió con asociaciones y gremios de colegios privados para evaluar la continuidad del servicio educativo ante la escasez de GNV. Como medida excepcional, se... pic.twitter.com/HAscdkaK7O — Ministerio de Educación (@MineduPeru) March 9, 2026

Clases virtuales para evitar interrupciones

El Gobierno explicó que esta decisión busca reducir la movilidad de estudiantes, docentes y personal educativo, ya que la crisis energética ha generado dificultades en el transporte y en el abastecimiento de combustible.

En ese contexto, el Minedu sostiene que el cambio temporal a la modalidad virtual permitirá que los estudiantes continúen con sus clases sin interrupciones.

El ministro también remarcó que el sector reconoce la importancia de las clases presenciales en el proceso educativo. Por ello, se insiste en que esta medida solo se aplicará mientras dure la emergencia.

"Nuestro objetivo es asegurar que el servicio educativo continúe mientras se restablecen las condiciones para el normal desarrollo de las clases", indicó el titular del sector Educación para Andina.

Además, las autoridades informaron que las instituciones educativas deberán comunicar a padres de familia y estudiantes cómo se implementarán las clases remotas, así como las plataformas o herramientas que utilizarán.

Ante la emergencia energética que afronta el país, el Minedu dispuso la prestación remota del servicio educativo en Lima Metropolitana y Callao. De forma excepcional, nidos, guarderías, CEBE y colegios sin plataformas digitales podrán operar de manera presencial, previa... pic.twitter.com/MAqGtZcc7X — Ministerio de Educación (@MineduPeru) March 9, 2026

Excepciones para algunos colegios

La disposición también contempla algunos casos especiales. Por ejemplo, centros de educación inicial, nidos o colegios que no cuenten con conectividad suficiente podrían continuar con clases presenciales si lo consideran necesario.

No obstante, esta decisión deberá ser comunicada previamente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente y a las familias de los estudiantes.

Asimismo, los colegios que se encuentren cerca de las viviendas de los estudiantes y no requieran transporte también podrán evaluar mantener la presencialidad en circunstancias excepcionales.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación reiteró que continuará el diálogo con instituciones públicas y privadas para adoptar medidas responsables frente a la crisis energética y garantizar el derecho a la educación de millones de estudiantes.