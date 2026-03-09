Premier confía en que Congreso otorgará voto de confianza pese a crisis por GNV: "Nuestro país no puede parar"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La premier Denisse Miralles se pronunció en torno al voto de confianza, el cual será solicitado por su Gabinete Ministerial, el próximo 18 de marzo ante el Congreso de la República. Al respecto, reiteró su confianza en que este se brinde a pesar de la actual emergencia en el suministro de gas natural.

Aún no mantiene reuniones con bancadas

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la presidenta del Consejo de Ministros detalló que, hasta el momento, aún no han mantenido diálogo con las bancadas del Parlamento; sin embargo ya se estaría gestionando ello.

En tal sentido, Miralles indicó que desde el Ejecutivo se está trabajando no solo ante la crisis por el desabastecimiento de combustible; sino también ante la emergencia declarada en varias regiones del Perú debido a las intensas lluvias, las cuales han generado serias afectaciones a viviendas y a la población.

Es así que, espera convencer a los parlamentarios de las distintas bancadas de que su Gabinete Ministerial está y continuará trabajando ante las situaciones que se presenten. En tal sentido, precisó que esta semana ya estarían programadas algunas citas para mantener el diálogo correspondiente.

"Nosotros confiamos, esperamos que en el diálogo podamos convencerlos de lo contrario porque somos un Gobierno que está trabajando y estamos afrontando dos crisis", dijo a Latina, el último domingo 8 de marzo.

Cabe mencionar que, el pedido del voto de confianza ante el Parlamento se dará en medio de una seria crisis por el desabastecimiento de combustible, generado por la rotura de un ducto de gas de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni, Cusco.

Miralles y ministros en Megantoni

Como se recuerda, el último sábado 7 de marzo, la premier Denisse Miralles y algunos ministros de Estado llegaron hasta el distrito de Megantoni,, tal y como lo anunciaron en conferencia. Según informaron, su presencia en el lugar se debe a la supervisión de la reparación del ducto dañado.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández; y el ministro de Defensa, Luis Arroyo, arribaron en horas de la mañana del sábado al distrito de Megantoni, junto a la premier Miralles abordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú.

De esta manera, la premier Denisse Miralles informó que esta semana se reunirá con algunas bancadas para dialogar en torno al voto de confianza.