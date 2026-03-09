Primer día de clases virtuales: Minedu asegura que el 95% de colegios privados acató la medida

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En contraste con el porcentaje indicado por los Colegios Privados del Perú, el Gobierno aseguró que el 95% de los centros educativos privados a nivel nacional acataron la disposición de clases remotas obligatorias este lunes 9 de marzo, frente a la emergencia del gas natural y GNV.

Minedu arrojó cifra positiva en primer día de clases virtuales

En el primer día de la medida temporal, oficializada este domingo a fin de contribuir a la racionalización del gas mientras se repara el ducto de Camisea, el Ministerio de Educación reportó una cifra favorable de colegios que la cumplieron.

Así lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, quien señaló que el Minedu sostuvo, desde tempranas horas, reuniones con representantes de los colegios privados y asociaciones de padres de familia para explicar alcances.

Según precisó Miralles, durante los encuentros, se informó sobre la cláusula de excepcionalidad incluida en el decreto, que permite dictar clases presenciales en caso las instituciones no cuenten con las plataformas idóneas para la virtualidad.

"El 5% restante puede estar en esta situación", estimó la premier.

Sin embargo, los propios colegios privados dieron, horas antes, una cifra distinta a la del Ejecutivo.

Minedu exhorta a colegios privados a acatar clases virtuales en favor de reducción de gas.

Colegios Privados del Perú afirman que 70% de ellos no acatará virtualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de los Colegios Privados del Perú, Guido Quintanilla, señaló que cerca del 70% de colegios privados dictará clases presenciales, acogiéndose a esta excepcionalidad. Esto es, cerca de 4500 instituciones que recibirán a sus alumnos con normalidad.

"Yo felicito al Gobierno que ayer sacaron una resolución muy tarde, pero al menos tenemos la excepcionalidad en el numeral 3.4 que las instituciones que no cuenten con el material o soporte técnico puedan dictar (clases) presencialmente. Creo que vamos estar en ese punto un 65 a 70% de instituciones educativas privadas que hoy día iniciamos las clases vamos a trabajar de forma presencial", indicó.

Posteriormente, el presidente de los Colegios Privados del Perú adelantó que las instituciones particulares notificarán a cada UGEL que dictarán clases presenciales "con una carta virtual" y señaló que este mecanismo fue aceptado por el viceministro de Educación.

"Le dije (al viceministro) en el caso de que vengan a supervisarnos o que quieran multarnos, nosotros estaremos al día siguiente en la puerta del Ministerio de Educación haciendo llegar nuestra voz de protesta. Nos dijo: 'No, creo que ya estamos de acuerdo'", detalló.

