Influencer bajo la lupa por certificado con presuntas irregularidades que le permitió trabajar en el Congreso

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer y modelo Suheyn Cipriani se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer que fue contratada como personal de confianza del Congreso de la República durante la gestión del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.

Influencer fue nombrada personal de confianza en el Congreso

De acuerdo con el informe difundido por medios locales, Cipriani fue incorporada en abril de 2025 como personal de confianza del Congreso, durante la gestión del entonces titular del Congreso, Eduardo Salhuana. Su designación se concretó con rapidez y le permitió acceder a una remuneración mensual de aproximadamente S/4.500.

Para cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, la influencer presentó un certificado laboral que señalaba que había trabajado como administradora en la empresa TYC Brasil S.A.C. entre noviembre de 2020 y febrero de 2024. Este documento acreditaba más de tres años de experiencia administrativa, un requisito clave para ocupar el puesto dentro del Congreso.

No registraba estudios vinculados con su puesto en el Congreso

No obstante, la veracidad del certificado comenzó a ser cuestionada tras analizarse algunos detalles del documento. Según los registros públicos, la persona que firmó el certificado, Kenny Douglas Núñez Butrón, habría adquirido la empresa recién en junio de 2024, es decir, meses después de que supuestamente concluyera el periodo laboral que el documento certifica. Esta inconsistencia ha despertado dudas sobre la autenticidad de la información presentada.

A ello se suma otro elemento que ha generado debate: en su perfil profesional en LinkedIn, Cipriani habría consignado una experiencia distinta. En esa plataforma indica que trabajó en un salón de belleza vinculado a la misma empresa durante solo cuatro meses, lo que contradice el periodo de más de tres años señalado en el certificado entregado al Parlamento.

Además, según la investigación, la modelo y creadora de contenido visitó hasta en dos oportunidades el despacho del legislador de Alianza para el Progreso (APP) antes de que se concretara su contratación, lo que ha generado aún más cuestionamientos en torno a cómo se gestó su incorporación.

Mientras el caso continúa generando reacciones en redes sociales y en el ámbito político, la controversia ha vuelto a poner en debate la transparencia en las contrataciones del Congreso y los criterios con los que se selecciona al personal de confianza dentro del Estado.

Para muchos, la situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar posibles irregularidades en el acceso a cargos públicos.