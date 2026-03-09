Janet Barboza y Samantha Batallanos viven momentos de terror tras recibir tarántulas y culebras en su cuerpo

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este sábado 7 de marzo se estrenó por todo lo alto el programa 'Sábado Súper Star' con la conducción de Ernesto Pimentel. En este nuevo espacio, diversas figuras del espectáculo pasaron por los retos más extremos como lo hecho por Janet Barboza y Samantha Batallanos.

La 'Rulitos' y la modelo vencieron sus miedos y temores para superar el reto extremo en el primer programa de 'Sábado Súper Star', donde tuvieron que tener en sus cuerpos a tarántulas y serpientes. Este programa es conducido por Ernesto Pimentel y se emitió por América Televisión.

"Le tengo terror a las tarántulas, puedes pedirme cualquier otro reto menos este, yo me puedo desmayar, no lo podré hacer", comentó Janet Barboza al conocer el reto que debía de cumplir en pantallas. Sin embargo, se llenó de valor y aceptó superarlo para demostrar que en la vida todo es posible.

De igual forma, la modelo Samantha Batallanos, quien acaba de regresar al país, se sumó al reto representando al equipo del 'Reventonazo del verano', también estuvo nerviosa.

"Tengo miedo, estoy nerviosa por las serpientes, nunca he vivido una experiencia similar", señaló Samantha.

Ambas figuras lograron superar esos miedos y se mostraron agradecidas con el programa por haberlas guiado y cuidado en cumplir dichos retos extremos, que capturaron la atención del público con el estreno del programa 'Sábado Súper Star', que se emite todos los sábados después del 'Reventonazo del verano', por América Televisión.

Invita a todo su público a este nuevo proyecto

Días antes del estreno, el artista que le da vida a la Chola Chabuca aseguró estar más que feliz con el inicio de este nuevo proyecto el cual fue sondeando a través de sus redes sociales. Y es que en sus plataformas, el conductor indicó que los concursos y retos que deben superar las estrellas han tenido una buena aceptación en sus seguidores.

"Estoy contento de volver a la conducción con 'Sábado Súper Star', yo siempre ponía algunas secuencias de programas en los que participé en mis redes sociales y había buena aceptación del público. Por ello, he recibido la invitación del canal y tengo la oportunidad de volver a conducir y refrescar la pantalla con un programa divertido, de sana diversión", precisó.

En resumen, Samantha Batallanos y Janet Barboza vivieron momentos de terror al recibir en sus cuerpos animales como tarántulas y culebras en el estreno de 'Sábado Súper Star'.